Во Франции будут использовать аэротакси на ОИ-2024

В мире , Европа , Олимпиада
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Айман Аманжолова
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Госсовет одобрил использование летающих такси во время Олимпийских игр в Париже

Изображение сгенерировано нейросетью Copilot

Уточняется, что платформа для взлета и посадки электрических вертолетов расположена на Сене возле моста Аустерлиц и будет открыта в полном масштабе до 31 декабря 2024 года, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

«Цель состоит в том, чтобы воспользоваться преимуществами Игр 2024 года, чтобы продемонстрировать возможность использования нового вида транспорта в густонаселенных городских районах <…>», - проинформировали в издании Le Monde со ссылкой на постановление госоргана.

До конца года французские власти разрешили провести 900 полетов, поэтому будет выполняться два рейса в час из-за экспериментального характера проекта.

Министерство транспорта и правительство Франции уже выдавали ранее разрешения на использование плавучей площадки на Сене для взлета и посадки аэротакси. Однако мэрия Парижа, не согласная с этим решением, объявила о намерении оспорить его в суде. Причиной послужило воздействие нового вида транспорта на экологию.

Разбирательство назначено на осень, поэтому разрешение Госсовета является временным, указало в своем материале издание.

Летние Олимпийские игры 2024 года пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.

Ранее, мэр Парижа искупалась в Сене, чтобы подтвердить пригодность реки к проведению соревнований по плаванию в рамках грядущих Олимпийских игр. 

#Франция #олимпиада #Париж #аэротакси

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