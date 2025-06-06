Уважаемый муфтий хазрет!

Поздравляю Вас и всех мусульман Казахстана с одним из наиболее значимых дней в исламском календаре – праздником Курбан айт!

Этот праздник, знаменующий завершение паломничества к великим святыням ислама, испокон веков на просторах Великой степи отмечается благими делами и заботой о ближнем, служит утверждению в обществе идеалов добра, милосердия и справедливости.

В нашей стране традиционные конфессии, и в первую очередь ислам ханафитского мазхаба и православие, выполняют созидательную роль в жизни страны, вносят значимый вклад в упрочение межнационального и межрелигиозного мира, в сбережение семейных ценностей, воспитание подрастающего поколения.

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев отмечает: «В основе всех традиционных религий лежат такие фундаментальные ценности, как милосердие, сострадание, любовь к ближнему». Дай Бог, чтобы сложившиеся за многие столетия добрые и мирные отношения между мусульманами и христианами и в дальнейшем служили ко благу нашего общего дома – благословенного Казахстана.

В этот почитаемый миллионами мусульман великий праздник желаю всем казахстанцам здоровья, мира, благополучия и успехов в добрых делах и начинаниях.



С благопожеланиями глава Православной церкви Казахстана, митрополит Астанайский и Казахстанский Александр