Во сколько Казахстану обойдется строительство АЭС

По его словам, стоимость строительства первой станции составит 10-15 млрд долларов США.

"Источники финансирования сейчас прорабатываются. В основном, это международное финансовые институты. Проект пока рассматривается как коммерческий, без вмешательства государства", отметил - Тимур Жантикин.