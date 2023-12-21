Во сколько Казахстану обойдется строительство АЭС
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Генеральный директор ТОО "Казахстанские атомные электрические станции" Тимур Жантикин рассказал во сколько обойдется строительство атомной электростанции в Казахстане, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Zakon.kz.
По его словам, стоимость строительства первой станции составит 10-15 млрд долларов США.
"Источники финансирования сейчас прорабатываются. В основном, это международное финансовые институты. Проект пока рассматривается как коммерческий, без вмешательства государства", отметил - Тимур Жантикин.
Ранее эколог Мэлс Елеусизов отмечал, что строительство АЭС грозит обернуться гибелью Балхаша.