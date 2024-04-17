Во всех районах Алматы появились аллеи молодоженов

Общество
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Айгуль Турысбекова

Более тысячи деревьев были высажены в честь Дня влюб­ленных в рамках общегородской акции «Алматы – наш общий дом».

Фото из личного архива Н.Азимбека

Как оказалось, многие молодожены приурочили свое бракосочетание именно ко Дню влюб­ленных. По словам Нурдаулета Азимбека и Айсаны Боран, они счастливы вдвойне, что сочетались узами брака именно в этот прекрасный весенний день.

– Когда нам предложили принять участие в акции по посадке деревьев на Аллее молодоженов, согласились без раздумий и с удовольствием внесли свой вклад в озеленение нашего любимого города. Будем наблюдать за нашим деревом, которое стало символом зарождения нашей семьи, – говорит Нурдаулет Азимбек.

Не остались в стороне и семейные пары со стажем, студенты, молодежь и неравнодушные горожане.

Как отметила председатель Ауэзовского районного совета ветеранов Батима Ибраева, в акции приняли участие четыре семейные пары, которые не один десяток лет рука об руку идут по жизни. Она считает, что семьи со стажем являются примером для молодежи, способствуя сохранению традиций, ценности семейных уз и стабильности в обществе.

Семье Бахыта Канапьянова и Гульмиры Аубакировой более 40 лет, они принимают активное участие в общественной жизни района. По их словам, они с большим удовольствием присоединились к акции, которая символизирует любовь, зарождение новой семьи и преемственность поколений.

– Мы не только вносим вклад в формирование экологической культуры в городе, но и своим примером показываем молодежи, что семья – это не просто союз двух людей, а ячейка общества, от которой зависит и будущее нашей страны. С высоты своего опыта желаем молодым семьям любви, взаимопонимания, чтобы они всегда вместе преодолевали трудности, – сказала Гульмира Аубакирова.

#регионы #Алматы #молодожены #аллеи

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