Вода не прощает беспечности

Страшные цифры: с начала года на водоемах региона утонуло уже 14 человек, среди них 11 детей и подростков, в том числе восемь – в возрасте от двух до шести лет. И это еще не наступила жара и не начался купальный сезон, когда все от мала до велика устремляются к воде, чтобы легче перенести зной.

Безопасность детей, особенно в летний период, когда они значительную часть времени предоставлены сами себе, для юга – вопрос наиболее актуальный. И неслучайно его обсуждение вынесли на специальное заседание, где аким области Дархан Сатыбалды поручил ответственным учреждениям и акимам районов и городов активизировать работу по обеспечению безопасности населения, особенно детей.

– Открывается купальный сезон, а это значит, что ответственные отделы департамента по чрезвычайным ситуациям, акима­ты районов и городов должны усилить бдительность, – отметил Дархан Сатыбалды. – Необходимо провести разъяс­нительную и информационную работу среди населения. Дети и взрослые должны знать и соблюдать правила купания, не заходить в воду в опасных зонах.

Аким поручил составить карту мест, где купается население, и усилить безопасность на этих участках, активизировать работу по ограждению водных объектов. Местным властям необходимо обустроить для детей каркасные бассейны, организовать коммунальные пляжи, обеспечив их соответствующей инфраструктурой.

Специалисты департамента по чрезвычайным ситуациям Туркестанской области и управления мобилизационной подготовки, территориальной обороны и гражданской защиты активно включились в агитационную работу, направленную на соблюдение мер безопасности на воде. ДЧС совместно с местной полицией, транспортной инспекцией и инспекциями рыбного хозяйства организовали патрульные и рейдовые бригады, которые проводят встречи с населением, контролируют официально утвержденные места купания, а также опасные участки водоемов.

Упор сделан на информацион­но-разъяснительную работу, поскольку при всем желании взять под постоянный контроль 4 334 водных объекта, включая 42 водохранилища, 149 больших и малых рек, 25 озер, 2 870 каналов и 1 248 дренажей, просто нереально.

На заседании прозвучало предложение открыть 23 коммунальных пляжа. Чтобы они были безопасными, их оснастят в соответствии с предъявляемыми к подобным объектам требованиям.

Настоящей бедой для региона стали случаи неосторожного падения детей в каналы и канавы, проходящие по территории населенных пунктов. Статистика прошлого года показывает, что 40–50% случаев утопления произошло именно при таких обстоя­тельствах в сельской местности.

Так, 16 марта текущего года поступила информация о том, что в селе Биртилек мальчик 2019 года рождения в 15.00 вышел из дома и не вернулся. Во время поисков в оросительном канале обнаружили обувь, а спустя сутки поисковая группа извлекла тело пропавшего ребенка из воды в двух километрах от дома.

Самое печальное, что подобные ситуации повторяются из года в год. В июне прошлого года точно так же пятилетний малыш, оставленный без присмотра взрослых, утонул в оросительном канале села Алгабас. Близкие были совсем рядом, ведь на вечерний отдых к воде пришли всей семьей, но ребенка не уберегли. Его тело извлекли на расстоянии 2,5 км от места, где он игрался на берегу водоема.

Чтобы подобные трагедии сократить до минимума, в прошлом году на протяжении 18 километров магистрального канала «Туркестан» через каждые 500 метров установили 24 лестницы, позволяющие безопасно добраться до воды и выбраться при оказании помощи тем, кто терпит бедствие. К ступеням подвешены четырехметровые спасательные канаты.

В Мактааральском районе на канале «К-18» установлены железные ограждения на протяжении 1 200 метров. Так же обезопасили на протяжении 5 км и обе стороны канала «Газалкент» в Казыгуртском районе.

В населенных пунктах районов, не имеющих подходящих мест для купания, в 2023 году приоб­ретено 28 модульно-каркасных бассейнов на сумму 2,6 млн тенге. В общей сложности функционировал 71 каркасный бассейн. В этом году работа по расширению сети каркасных бассейнов будет продолжена.

Кроме того, в бассейнах и аквапарках индивидуальных предпринимателей проводится работа по обучению плаванию детей из малообеспеченных и многодетных семей. В прошлом году был заключен соответствующий меморандум, на основе которого такие уроки получили около 5 тыс. детей.

На помощь спасателям во время купального сезона приходят дружинники. В текущем году через центры занятости населения привлечен 71 человек из числа безработных. В прошлом году их было 68.

Большой вклад в обеспечение безопасности на воде вносят и волонтеры. В этом году 262 доб­ровольных помощника изъявили желание проводить разъяс­нительную работу и дежурить на пляжах и в неустановленных для купания местах.

Важно, чтобы каждый родитель соблюдал меры безопасности, показывая на собственном примере, что нужно быть бдительным на воде. И конечно же, нельзя допус­кать детей на водные объекты без присмотра взрослых.