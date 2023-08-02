Вода сквозь асфальт

Свежий выпуск
48
Асет Сыздыков

Вчера утром на одной из главных столичных улиц в буквальном смысле произошел потоп. Вода частично разрушила автодорогу.

фото Адильбека Тауекелова

Жители жилого комплекса «Тараз» по проспекту Абая, 63, первыми сообщили об инциденте, а он был не рядовой (это видно на фото): треснул асфальт, и вода залила дорогу. Коммунальные службы перекрыли этот участок.

Как прокомментировали в ГКП «Астана су арнасы», порыв водопроводной трубы случился 1 августа в 6.30 утра возле ЖК «Тараз». Труба проходила прямо под дорогой, и, когда произошла авария, из-за высокого давления вода разрушила дорожное полотно и хлынула наружу.

– Причина – износ трубы, она чугунная диаметром 600 миллиметров. Сейчас бригада на месте, занимается устранением аварии – откачивает воду, – сказал заместитель генерального директора по эксплуатации ГКП «Астана су арнасы» Ержан Шарипов.

По его словам, воду в близлежащих жилых домах не отключали. Но прежде чем приступить к ремонтным работам, необходимо было согласовать раскопки этого участка.

– Там проходят кабели, городские коммуникации. Как получим согласование городских служб, будем раскапывать. В ближайшее время полностью устраним, – пообещал Ержан Шарипов.

Также «Астана су арнасы» восстановит дорожное покрытие на проспекте Абая.

#Астана #автодорога #потоп #порыв #ЖК Тараз

Популярное

Все
Сборная Казахстана выиграла первую золотую медаль на летней Универсиаде-2023, которая проходит в китайском Чэнду
120 миллионов тенге выманила мошенница за изгнание демонов
На сегодняшний день, по разным оценкам, утеряно до 70% традиционных казахских ремесел
Обещанного три года ждут
Достучаться до власть имущих
Вспоминая жизнь поэта
Как меняются села и города
Вода сквозь асфальт
Самые знойные дни июля и наступивший август жители села Жибек Жолы переживают без водопроводной воды, спасаясь от жары кто как может
Ни проехать ни пройти
Встречаемся в библиотеке!
Жителям Кызылординской области вернут деньги, переплаченные минувшей зимой за отопление
В Алматинской области дачники перекрыли автотрассу республиканского значения в знак протеста против действий коммунальных служб
Сельская активистка вместе с мужем создала автономную систему, благодаря которой у них в доме всегда есть чистая питьевая вода, свет и другие блага цивилизации
Граждан Германии и Нидерландов сняли с грузового поезда в Казахстане
Пассажир покончил с собой на борту самолета Turkish Airlines
Танцевальный ансамбль «Айгөлек» вернулся из Пинето (Италия) победителем международного фестиваля Paradise Holiday
В Кызылорде прямо в областной детской больнице организовали обряд тұсау кесер для ребенка, которому медики спасли жизнь
Жезказганские волонтеры обвиняют владельца питомника для собак «Алтынқұс» в жестоком обращении с животными
Необычной и сказочной кажется выставка Аrt welding (художественная сварка) в арт-центре Qyzyljar
Стало известно о состоянии девочки, попавшей под колеса грузовика в Алматы
Таксист ударил ножом мужчину в Костанайской области
Двое детей застряли на островке посреди реки в Алматинской области
В Кызылорде началось бесплатное обучение женщин в рамках национального проекта «Мен – кәсіпкер»
Требования к маркировке молока и молочной продукции станут жестче
В Государственном музее искусств им. Абылхана Кастеева проходит выставка «Светя другим, сгораю сам», посвященная медицинским работникам
Китайский холдинг Xinjiang Hualing готов инвестировать в проекты в Казахстане
Месси оформил первый дубль за "Интер Майами"
Женщина едва не сбросилась с моста из-за приговора сыну в Астане
Не служивших в армии освободят от необходимости получения военных билетов – Минобороны РК
Абсолютный антирекорд по штрафам установил алматинский водитель
Тарифы на коммунальные услуги в Карагандинской области выросли в среднем на 25%
Аграрии Жаркаинского и других районов Акмолинской области, посевы которых вытаптываются безмерно размножившимися полчищами сайги, взывают о помощи…
Сельчане Алматинской области протестуют против планируемого сноса их домов
Двух иностранцев нашли убитыми в доме в Каскелене
В Карагандинской области наказали чиновников за то, что у них были свои ТОО и ИП
Единственная женщина, совершающая прыжки с десантным парашютом «Мальва», считает работу сбывшейся мечтой
Уже в августе жители городов Павлодарской области получат повышенные счета за коммунальные услуги
Итак, Астане – 25! Прекрасный возраст, и не только для города
Драку Бейбута Шуменова в ТРЦ Астаны прокомментировали в МВД
Пенсионерке из Атырау осталось платить еще год, чтобы закрыть кредит, который она взяла по рекомендации аферистов
Информацию о пострадавших от саранчи 10 тысячах га посевов в Костанайской области опровергли в МСХ
Какую ответственность должны нести медики за врачебные ошибки? Об этом мы поговорили с экспертами
Мощный ураган сорвал крышу с торгового дома в Павлодаре: есть пострадавшие
Нашей Астане к дню рождения приготовили множество самых разных праздничных мероприятий
Жители Жезказгана с тревогой ждут наступления грядущего отопительного сезона
Приговор подозреваемому в убийстве 5-летней туркестанки пояснили в суде
В праздничные дни в Астане традиционно проходят концерты, фестивали, встречи с писателями, художниками
В Павлодарской области верховой лесной пожар может перекинуться на территорию России
Казахстанец Шерхан Арыстан завоевал гран-при "Славянского базара"
Обеспечение безопасности страны – главный приоритет

Читайте также

Ни проехать ни пройти
Мобильные платежи под контролем
По ту сторону «колючки»
Поднять телеса!

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]