Вода сквозь асфальт

Жители жилого комплекса «Тараз» по проспекту Абая, 63, первыми сообщили об инциденте, а он был не рядовой (это видно на фото): треснул асфальт, и вода залила дорогу. Коммунальные службы перекрыли этот участок.

Как прокомментировали в ГКП «Астана су арнасы», порыв водопроводной трубы случился 1 августа в 6.30 утра возле ЖК «Тараз». Труба проходила прямо под дорогой, и, когда произошла авария, из-за высокого давления вода разрушила дорожное полотно и хлынула наружу.

– Причина – износ трубы, она чугунная диаметром 600 миллиметров. Сейчас бригада на месте, занимается устранением аварии – откачивает воду, – сказал заместитель генерального директора по эксплуатации ГКП «Астана су арнасы» Ержан Шарипов.

По его словам, воду в близлежащих жилых домах не отключали. Но прежде чем приступить к ремонтным работам, необходимо было согласовать раскопки этого участка.

– Там проходят кабели, городские коммуникации. Как получим согласование городских служб, будем раскапывать. В ближайшее время полностью устраним, – пообещал Ержан Шарипов.

Также «Астана су арнасы» восстановит дорожное покрытие на проспекте Абая.