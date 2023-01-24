Водитель сбил подростка и скрылся с места ДТП в Актобе

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В Актобе водитель по проспекту Тәуелсіздік водитель неустановленной автомашины сбил 12-летнего мальчика и скрылся с места происшествия, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудники полиции в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержали 19-летнего водителя машины Opel Astra. Авто водворили на спецстоянку.

В отношении водителя возбуждено административное производство по ч. 2 ст. 610 "Нарушение водителем транспортных средств установленных правил обеспечения безопасности дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, причинившее материальный ущерб" и по ч. 2 ст. 611 КоАП РК "Оставление водителем в нарушение правил дорожного движения места дорожно-транспортного происшествия участником которого он является".