Водителей самокатов предупредили в МВД

Общество
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

В МВД опубликовали правила езды на электросамокатах, за нарушение которых предусмотрена адмответственность, передает Kazpravda.kz 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Водителям электросамокатов запрещено:

- ездить без шлема, а также не держась за руль хотя бы одной рукой;

- перевозить пассажиров или груз, если он выступает за габариты и мешает управлению;

- поворачивать налево или разворачиваться на дорогах, имеющих две и более полосы в данном направлении. В таких случаях нужно спешиться и перейти по пешеходной зебре;

- брать на буксир другие самокаты, а также мопеды и велосипеды;

- пересекать проезжую часть по пешеходным переходам, находясь на электросамокате, разрешено только пешком;

- ездить в тёмное время суток по проезжей части без светоотражающего предмета.

Запрещается выезжать на проезжую часть водителям, не достигшим 18 лет, без водительского удостоверения. Права могут быть любой категории. В случае нарушения этих правил предусмотрена административная ответственность.

Напомним, что в прошлом году в Казахстане были приняты поправки по вопросам организации дорожного движения. Согласно документу, электросамокаты признаются транспортным средством.

По данным МВД, за 6 месяцев текущего года зарегистрировано 78 ДТП с участием электросамокатов, погибло 2, травмировано 76 человек. С участием электросамокатов выявлено свыше 12 тыс. нарушений ПДД. 

#МВД #правила #самокаты

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