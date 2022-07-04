Водители с криминальной биографией перевозили школьников в Казахстане

Генеральная прокуратура Казахстана установила многочисленные нарушения в рамках анализа качества и безопасности предоставления учреждениями образования услуг по перевозке детей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу высшего надзорного органа страны.

«В частности, зафиксированы факты перевозки детей водителями с просроченными водительскими удостоверениями, без необходимой категории вождения и обязательного страхования ответственности перевозчика перед пассажирами.

В отдельных регионах к перевозке школьников были допущены лица, ранее привлеченные к уголовной ответственности и не имевшие права работать с детьми.

Некоторые автобусы не проходили предрейсовый технический осмотр, а водители медицинское освидетельствование», – перечислили факты нарушений в высшем надзорном органе.

В целом, состояние автобусного парка, их материально техническое оснащение (отсутствие огнетушителей, ремней безопасности, проблесковых маячков, табличек «Перевозка детей» и так далее) признаны не соответствующими требованиям безопасности, констатировали здесь.

«28 апреля этого года Генеральная прокуратура в адрес Министерства образования и науки (ныне – Министерство просвещения – прим. ред.) внесла акт прокурорского надзора, по результатам рассмотрения которого за допущенные нарушения 93 лица (в том числе директора школ, заведующие детсадами, сотрудники акиматов) привлечены к дисциплинарной ответственности», – сообщили в ведомстве.

Началось обновление автопарка и обеспечение школ регионов автобусами для перевозки детей. Всего акиматы планируют закупить 515 новых автобусов, часть из которых – к предстоящему учебному году.

Наряду с этим в настоящее время Министерство просвещения совместно с Министерством внутренних дел проводит проверки на предмет соблюдения прав учащихся на безопасные условия перевозки (школьным транспортом), подытожили в Генпрокуратуре.