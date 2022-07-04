Фото: stopfake.kz
Транспорт , Общество
Водители с криминальной биографией перевозили школьников в Казахстане

Генеральная прокуратура Казахстана установила многочисленные нарушения в рамках анализа качества и безопасности предоставления учреждениями образования услуг по перевозке детей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу высшего надзорного органа страны.

«В частности, зафиксированы факты перевозки детей водителями с просроченными водительскими удостоверениями, без необходимой категории вождения и обязательного страхования ответственности перевозчика перед пассажирами.

В отдельных регионах к перевозке школьников были допущены лица, ранее привлеченные к уголовной ответственности и не имевшие права работать с детьми.

Некоторые автобусы не проходили предрейсовый технический осмотр, а водители медицинское освидетельствование», – перечислили факты нарушений в высшем надзорном органе.

В целом, состояние автобусного парка, их материально техническое оснащение (отсутствие огнетушителей, ремней безопасности, проблесковых маячков, табличек «Перевозка детей» и так далее) признаны не соответствующими требованиям безопасности, констатировали здесь.

«28 апреля этого года Генеральная прокуратура в адрес Министерства образования и науки (ныне – Министерство просвещения – прим. ред.) внесла акт прокурорского надзора, по результатам рассмотрения которого за допущенные нарушения 93 лица (в том числе директора школ, заведующие детсадами, сотрудники акиматов) привлечены к дисциплинарной ответственности», – сообщили в ведомстве.

Началось обновление автопарка и обеспечение школ регионов автобусами для перевозки детей. Всего акиматы планируют закупить 515 новых автобусов, часть из которых – к предстоящему учебному году.

Наряду с этим в настоящее время Министерство просвещения совместно с Министерством внутренних дел проводит проверки на предмет соблюдения прав учащихся на безопасные условия перевозки (школьным транспортом), подытожили в Генпрокуратуре.

 

 

Популярное

Все
Почему жители аргентинского городка Росарио многое знают о Казахстане
Карантин, возможно, введут в нескольких селах Костанайской области
Идея бюджета народного участия "зашла" в Алматы
Домбра – всему голова
Тридцать лет на страже национальных интересов
«Домик Петра I» – из Казахстана
О новых статусах и правах
Новые контуры Мангистау
Эпоха Андриасяна
Хлеб на столе
Перспективы мегаполиса
Новая «нефть»
Объединяя души и сердца
Задержали за взятку
По вопросам развития науки
Казахстан как центр медицинского туризма
Акцент на аналитику
Разговор с министром
Реликвии, доступные всем
Казахстан провел консультации с УЕФА
Заболеваемость COVID-19 растет. Ждать ли ограничений, ответили в Минздраве РК
Таксист увёз девушку за город в Караганде
Ограничить покупку и продажу рублей в обменных пунктах предложил мажилисмен
Отстрел 80 тысяч сайгаков планируется разрешить в Казахстане
Депутат резко раскритиковал новые правила подушевого финансирования детских кружков
Срок перехода на ОСИ продлили в Казахстане – подписан закон
Что происходит с тенге – свежие данные
30 лет дипломатической службе независимого Казахстана – статья Мухтара Тлеуберди
Электросамокаты разрушают древнюю архитектуру Рима
Новые льготы появились у лиц с инвалидностью в Казахстане – подписан закон
Каким должен быть "правильный" исследовательский вуз – интервью с главой КАТУ
Пересмотреть ставки некоторых налогов предлагают в Минфине РК
Повысить пенсию в Казахстане предлагает Минтруда
Ограничения из-за COVID-19 снова вводят в Казахстане
Пенсионный возраст: cнижать или нет?
В мире наступает эра глобального дефицита?
Cтуденты из Индии утонули в каньоне Аксу: появилось видео, снятое за секунды до трагедии
О каких новшествах нужно знать поступающим в казахстанские колледжи
Качество жизни зависит от качества мышления
Вооруженные разборки устроили 15 человек в Акмолинской области
Закон РК «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан»
Появилось видео последнего прыжка казахстанца для ролика в TikTok в Актау
Известные казахстанцы высказались о прошедшем референдуме
45-градусная жара придет в Казахстан
Шура спел на улице в Нур-Султане
Дефицит казахстанского газа через три года спрогнозировал министр энергетики
Уникальные материалы об истории Казахстана привезли из-за границы
Выступление Токаева в Петербурге вызвало большой резонанс в казахстанском обществе
"Мальчик 3 часа избивал девочку в детском центре развития": возбуждено уголовное дело
Цены на бензин марки АИ-95 могут вырасти в Казахстане
Евросоюз выступил с заявлением о референдуме в Казахстане
Что осталось от Аральского моря, показал космонавт с борта МКС
О Токаеве пишут влиятельные СМИ многих стран после выступления на ПМЭФ
Национальный курултай – возрожденная традиция для Нового Казахстана
Стали известны подробности убийства подростка в Алматы
Стихийный самозахват земель идет в Павлодаре
Планы по запрету вейпов разъяснили в Миннацэкономики
"Сбежавший" от СМИ аким Кызылординской области рассказал о своих дорогих часах
Наука как решающий фактор развития Казахстана
Доставила "испанский чизкейк": справившую нужду в лифте девушку арестовали в Нур-Султане

Читайте также

Транспорт
Аэропорт Нур-Султана предупредил водителей об изменении в о…
Общество
О погоде на 5-7 июля в Казахстане рассказали синоптики
Общество
Страховые выплаты по ДТП "получали" фейковые водители в Кар…
Общество , Здравоохранение , COVID
Коронавирус: обновленную статистику по ситуации в стационар…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]