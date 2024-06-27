Водителя кроссовера задержали после смертельного ДТП с автобусом в Алматы

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В полиции Алматы сообщили, что по факту дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом, произошедшего на пересечении улиц Макатаева и Масанчи, возбуждено уголовное дело, сообщает Kazpravda.kz

«Водитель, спровоцировавшая ДТП, задержана и водворена в изолятор временного содержания. В части определения скорости общественного транспорта назначена экспертиза. Другие обстоятельства аварии устанавливаются», – детализировали в правоохранительных органах.

Напомним, в результате ДТП погиб один человек, пострадали 25 пассажиров автобуса. Авария произошла накануне в 14:20 в Алмалинском районе Алматы.