Водителя оштрафовали за принудительную высадку подростка из маршрутки в Павлодаре

При мониторинге социальных сетей, в одном из местных пабликов было обнаружено видео, где водитель маршрутного такси высадил девочку-подростка из-за отсутствия школьной карточки, передает Kazpravda.kz

Фото: PavlodarNews

«Полицией проведена проверка. Водитель данного транспортного средства установлен. В отношении него возбуждено административное производство за принудительную высадку из общественного транспорта несовершеннолетней девочки, следующей без сопровождения законных представителей. Наложен административный штраф», - сообщил первый заместитель начальника УП города Павлодара Арман Каптаев.

Напомним, что с 16 июня вступили в силу изменения в законодательстве по защите женщин и детей, подписанные в апреле главой государства. Согласно кодексу об административных правонарушениях, водители несут административную ответственность за принудительную высадку из общественного транспорта лица, не достигшего 16-летнего возраста, следующего без сопровождения законного представителя.