Фото: Минводы

Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов вручил ключи от спецтехники работникам филиала РГП «Казводхоз» «Большой Алматинский канал им. Д. Конаева», передает Kazpravda.kz

В общей сложности водники региона получили 47 единиц транспорта, включая грузовые авто, тракторы, тягачи, экскаваторы, мотоциклы и другие машины.

По данным Министерства водных ресурсов и ирригации, в масштабах республики на укрепление материально-технической базы филиалов РГП «Казводхоз» выделяется 757 единиц новой техники. Предприятием уже получена большая часть машин (524 единицы).

Как отметил министр, обновление автопарка позволит повысить безопасность и эффективность проводимых работ в водном хозяйстве страны. Новое оборудование и транспорт уже используются в ремонте, строительстве и очистке гидротехнических сооружений.

– Мы уделяем особое внимание улучшению условий труда и повышению статуса работников отрасли. Вступили в силу поправки в Закон «О естественных монополиях», предусматривающие повышение заработной платы водников до 50%. Кроме того, министерство регулярно реализует программы по обучению и повышению квалификации специалистов, – добавил Нуржан Нуржигитов.

В ходе рабочей поездки министра в Алматинскую область состоялось также совещание с участием представителей ГКП «Алматыоблводхоз» и РГП «Казводхоз», на котором были рассмотрены вопросы строительства и реконструкции водохозяйственных объектов, а также подготовки к вегетационному периоду 2026 года.