За счет возвращенных активов впервые за 90 лет сельчанам обеспечен доступ к живительной влаге
В селе Караой Таласского района завершено строительство социального объекта в сфере водоснабжения, реализованного за счет активов, возвращенных органами прокуратуры, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу надзорного органа
В торжественной церемонии открытия водозаборного сооружения и водопроводных сетей приняли участие прокурор области Берик Абилов, аким района, представители общественности, старейшины и почетные жители села.
Как отмечается, впервые за 90 лет жители села будут обеспечены централизованной системой подачи качественной питьевой воды.
С ноября текущего года объект введён в эксплуатацию, что стало важным шагом в улучшении условий жизни и решении одной из ключевых социальных проблем сельчан.
Местные жители выразили благодарность госорганам и всем причастным к реализации проекта, подчеркнув значимость проведенной работы для устойчивого развития села.
Отметим, что на сегодня Правительством одобрено финансирование более 420 социально-значимых проектов в сферах здравоохранения, образования, спорта и водоснабжения.