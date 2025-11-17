За счет возвращенных активов впервые за 90 лет сельчанам обеспечен доступ к живительной влаге

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В селе Караой Таласского района завершено строительство социального объекта в сфере водоснабжения, реализованного за счет активов, возвращенных органами прокуратуры, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу надзорного органа

В торжественной церемонии открытия водозаборного сооружения и водопроводных сетей приняли участие прокурор области Берик Абилов, аким района, представители общественности, старейшины и почетные жители села.

Как отмечается, впервые за 90 лет жители села будут обеспечены централизованной системой подачи качественной питьевой воды.

С ноября текущего года объект введён в эксплуатацию, что стало важным шагом в улучшении условий жизни и решении одной из ключевых социальных проблем сельчан.

Местные жители выразили благодарность госорганам и всем причастным к реализации проекта, подчеркнув значимость проведенной работы для устойчивого развития села.

Отметим, что на сегодня Правительством одобрено финансирование более 420 социально-значимых проектов в сферах здравоохранения, образования, спорта и водоснабжения.