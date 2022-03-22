В Национальном военно-патриотическом центре Вооруженных сил Республики Казахстан для военнослужащих и членов их семей состоялось праздничное мероприятие, посвященное Наурыз мейрамы, сообщает пресс-служба Минобороны РК.

В просторном холле был развернут настоящий этно-аул. В каждой локации зрителям демонстрировали обычаи и традиции казахского народа: «беташар», «тусау кесу», «бесікке бөлеу», «құда түсу» и другие.

Празднование Наурыз мейрамы способствует укреплению мира и дружбы на казахстанской земле, сохранению национальной уникальности, семейных ценностей, формированию бережного отношения к окружающей среде, природе.

Завершилось мероприятие праздничным концертом, организованным творческим коллективом Центрального ансамбля Министерства обороны.

В 2009 году Наурыз включён ЮНЕСКО в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества, с этого времени он объявлен Международным праздником.