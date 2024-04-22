Военная полиция отмечает профессиональный праздник

22 апреля 1997 года подписан Указ «О мерах по дальнейшему реформированию системы правоохранительных органов Республики Казахстан», передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минобороны

Фото: Минобороны

Документ предусматривал создание в структуре министерства обороны военной полиции для обеспечения правопорядка и осуществления дознания по воинским преступлениям. На тот момент аналогов подобной военной правоохранительной структуры на постсоветском пространстве еще не существовало.

Правовые основы, принципы, задачи и система правоохранительной структуры Вооруженных сил были закреплены в Законе РК от 21 февраля 2005 года «Об органах военной полиции». Новая редакция закона от 14 марта 2023 года расширила ее полномочия.

«Сегодня органы военной полиции представлены самодостаточными воинскими подразделениями с правоохранительными и боевыми функциями», - говорится в сообщении.

Органы военной полиции на постоянной основе участвуют в миротворческих миссиях, осуществляемых под эгидой ООН. Военнослужащие привлекаются для обеспечения правопорядка при проведении совместных антитеррористических военных учений государств – членов ШОС «Мирная миссия», стратегических командно-штабных военных учениях «Айбалта», «Батыл Тойтарыс» и «Боевое содружество».

Целенаправленная работа по укреплению воинской дисциплины, правопорядка и противодействию коррупции в армии существенно сократила количество правонарушений и преступлений, повысила уровень правосознания военнослужащих. Наработанным опытом казахстанская военная полиция делится с коллегами из Армении, Азербайджана и России.