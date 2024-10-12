Военнослужащие Вооруженных сил своевременно оказали медицинскую помощь пожилому человеку

Фото: пресс-служба министерства обороны РК

В этот день Асхат Жиенбаев по редакционному заданию ехал в поселок Ахмирово. На одной из конечных остановок населенного пункта он заметил лежавшего на асфальте мужчину, потерявшего способность говорить и двигаться.

Военнослужащий незамедлительно вызвал скорую помощь. Но оценив расстояние от города до поселка, дополнительно обратился в военный лазарет, находившийся поблизости.

На место в экстренном порядке прибыли начальники терапевтического отделения капитан медицинской службы Наргиз Баратова, поликлинического отделения лейтенант медицинской службы Алмас Быржанұлы и медбрат приемного отделения сержант Кемаль Каримов.

Военные врачи провели осмотр пациента и оказали ему первую медицинскую помощь. Первичная диагностика показала, что мужчина нуждается в срочной госпитализации. После стабилизации состояния его передали врачам скорой помощи для лечения в специализированном медицинском учреждении.

Случай показал, что в спасении жизни не имеет значение ведомственная либо территориальная принадлежность медицинской организации. В таких ситуациях на первое место выходят неравнодушие, трезвая оценка обстановки и своевременная квалифицированная помощь.