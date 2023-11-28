Военнослужащим рассказали, как справиться с лудоманией

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Занятия прошли в рамках проводимой в Вооруженных силах психологической работы по профилактике различных зависимостей

Фото: пресс-служба ЦМО МО РК

С военнослужащими Центра миротворческих операций МО РК (KAZCENT) провели занятия по профилактике лудомании или зависимости от азартных игр, сообщает Kazpravda.kz.

Профессор кафедры общей и прикладной психологии КазНУ имени Аль-Фараби Зухра Садвакасова совместно с психологами-практиками разъяснили миротворцам о причинах возникновения игровой зависимости, их симптомах и  последствиях. На жизненных примерах и фактах рассказали, как справиться с этой пагубной зависимостью, о том, каким образом она может повлиять на их службу и личную жизнь.

В ходе обучающей сессии с военнослужащими KAZCENT были проведены тренинги по обсуждению целей и способов преодоления различных зависимостей, включая лудоманию. Участники тренинга имели возможность обсудить и четко сформулировать свои личные цели в контексте преодоления зависимостей, а также разработать конкретные шаги и стратегии для достижения своих целей.

"Лудомания, или зависимость от азартных игр, представляет угрозу для психологического здоровья людей, – поясняет офицер-психолог службы воспитательной и идеологической работы старший лейтенант Санди Смагулова. – В контексте воинской службы, где дисциплина, стрессоустойчивость и концентрация играют важную роль, лудомания может иметь разрушительные последствия".

Необходимо отметить, что занятия были организованы в рамках проводимой в Вооруженных силах психологической работы по профилактике различных зависимостей, в том числе и лудомании.

#военнослужащие #тренинг #миротворцы #лудомания

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