Военные инженеры восстановят переправу по реке Уил в Актюбинской области

Для организации временной переправы между населенными пунктами на реке Уил в Актюбинской области военнослужащие инженерно-саперной бригады Вооруженных сил Конаевского гарнизона были отправлены в западный регион железнодорожным транспортом

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На железнодорожную платформу были погружены элементы понтонно-мостового парка, включая два крупнотоннажных автомобиля-вездехода (КрАЗ-255Б) с сегментами понтонного моста, плавающий транспортер и два буксирно-моторных катера на базе КамАЗа и КрАЗа. Технику сопровождает группа из 11 военнослужащих войсковой части 58012 под руководством майора Наурыза Тулеуова. Специалисты оснащены средствами связи и вспомогательным имуществом.

После прибытия на место военные инженеры организуют переправу для перевозки гражданского населения, техники, материальных средств и животных. Отметим, что в прошлом году военные инженеры оборудовали 4 паромные переправы (в Актюбинской, Акмолинской и в Северо-Казахстанской облаcтях). Ими было осуществлено 362 рейса, эвакуировано около 3 тысяч чел., переправлено более 1 380 ед. техники и 423 тонны гуманитарной помощи.