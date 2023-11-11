Воевавший в Сирии боевик сдался властям Казахстана

Факт добровольной сдачи будет учтен в ходе следствия, передает Kazpravda.kz

Фото: КНБ РК

10 ноября из Турции в Казахстан сотрудниками КНБ был доставлен гражданин РК, который с 2013 года находился в Сирии в составе террористических группировок.

"Он разочаровался в радикальных идеях, добровольно отказался от террористической деятельности, перебрался в Турцию и решил сдаться властям, чтобы вернуться на родину. Своим примером он хотел продемонстрировать другим боевикам бесперспективность их дальнейшего пребывания в зонах террористической активности", – сообщила в субботу пресс-служба КНБ республики.

По прибытию в Казахстан он был взят под стражу.

В отношении него расследуется уголовное дело по статье уголовного кодекса республики – "Создание, руководство террористической группой и участие в ее деятельности".