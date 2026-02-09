Voice Beyond Horizon в первый же день возглавил ТВ-рейтинги Китая

Звезды,Lifestyle
47
Дана Аменова
специальный корреспондент

Программа получила единодушную похвалу от официальных СМИ

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Первый эпизод музыкального реалити-шоу Voice Beyond Horizon, исполнительным продюсером которого стал Димаш Кудайберген, в первый же день выхода на экраны стал лидером по рейтингам и влиянию, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Dimashnews.com

Премьера вызвала масштабный резонанс в международных СМИ, была поддержана ведущими центральными медиа Китая и Казахстана, а также содружественными площадками.

В отчете телеканала Hunan TV, который транслирует шоу, говорится, что премьера достигла высочайших рейтингов, заняв первое место среди региональных спутниковых телеканалов в китайской сети CVB (China Audiovisual Big Data), национальной сети CSM (China Media Research) и городской сети CSM71, а также первое место среди региональных спутниковых телеканалов в рейтингах KuYun и Huanwang в режиме реального времени.

Шоу Voice Beyond Horizon стало пионером в области одновременных прямых трансляций посольствами и центральными СМИ: посольство Казахстана в Китае и газета China Daily совместно транслировали первый эпизод. Оно получило единодушные рекомендации от национальных учреждений и ведущих СМИ, таких как посольство Казахстана и посольство Малайзии в Китае. Программа получила единодушную похвалу от официальных СМИ, включая Audiovisual China, People’s Daily English Client и China Daily.

Одновременные прямые трансляции на нескольких онлайн-платформах и в новых медиа-аккаунтах охватили более 102 миллионов зрителей. Премьера собрала более 143 трендовых тем в интернете, и популярность темы продолжает расти.

Впечатляющие выступления восьми артистов из шести стран и инициатора проекта Димаша Кудайбергена позволили миру услышать симфонию Великого Шелкового пути.

Шоу транслируется каждый четверг в 22:00 на телеканалах Hunan TV и Mango TV.

#Китай #лидер #шоу #рейтинги #Voice Beyond Horizon

