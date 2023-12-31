Вольник Ризабек Айтмухан завершил год на первом месте мирового рейтинга
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Объединенный мир борьбы (UWW) объявил итоговый рейтинг года в вольной борьбе и огласил список лучших борцов, передает Kazpravda.kz
Чемпион мира из Казахстана Ризабек Айтмухан является лидером в весе до 92 килограммов. На втором месте Мириани Майсурадзе из Грузии, на третьем оказался Осман Нурмагомедов из Азербайджана, сообщает Olympic.kz.
В весе до 86 килограммов Азамат Даулетбеков, завоевавший бронзовую медаль чемпионата мира, расположился на втором месте. Первое у Майлса Амине (Сан-Марино). Третью строчку удерживает Хасан Яздани из Ирана.
Болат Сакаев - чемпион Азии в весе до 79 килограммов - расположился на четвертом месте.