Волонтер награжден за активное участие в ликвидации последствий паводков
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На протяжении 14 дней он обеспечивал эвакуированных жителей, волонтеров, сотрудников МЧС продуктами питания, горячей едой, передает Kazpravda.kz
Волонтер компании «Astana Venue Managment» Малик Хасенов награжден медалью «Төтенше жағдайлардың алдын алуда және жоюда үздік шыққаны үшін».
Ведомственную награду ему вручил вице-министр по ЧС Серик Туленбергенов.
Напомним, что во время паводка в г. Кулсары Атырауской области он с друзьями-волонтерами оказывал непосильную помощь местному населению. На протяжении 14 дней обеспечивал эвакуированных жителей, волонтеров, сотрудников МЧС продуктами питания, горячей едой. Таким образом, поддержал граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.