Волонтер награжден за активное участие в ликвидации последствий паводков

Фото: МЧС РК

Волонтер компании «Astana Venue Managment» Малик Хасенов награжден медалью «Төтенше жағдайлардың алдын алуда және жоюда үздік шыққаны үшін».

Ведомственную награду ему вручил вице-министр по ЧС Серик Туленбергенов.

Напомним, что во время паводка в г. Кулсары Атырауской области он с друзьями-волонтерами оказывал непосильную помощь местному населению. На протяжении 14 дней обеспечивал эвакуированных жителей, волонтеров, сотрудников МЧС продуктами питания, горячей едой. Таким образом, поддержал граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.