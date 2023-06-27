Волонтер, общественный деятель, активист – эти определения деятельности Анатолия Мальцева из Актау давно уже стали привычными для него и его семьи
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Ирина Гончарова, Мангистауская область
Нас с детства каждого учат добру: делать хорошие дела, не обижать слабых, помогать взрослым, уважать старость, защищать нуждающихся. Казалось бы, границы между «хорошо» и «плохо» в социуме расставлены достаточно четко. Однако люди вырастают – и в большинстве случаев эти прописные истины становятся размытыми. Только избранные не просто продолжают следовать заложенным правилам, но и превращают их в дело своей жизни.