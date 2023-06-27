Волонтер, общественный деятель, активист – эти определения деятельности Анатолия Мальцева из Актау давно уже стали привычными для него и его семьи

Общество
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Ирина Гончарова, Мангистауская область

Нас с детства каждого учат добру: делать хорошие дела, не обижать слабых, помогать взрос­лым, уважать старость, защищать нуждающихся. Казалось бы, границы между «хорошо» и «плохо» в социуме расставлены достаточно четко. Однако люди вырастают – и в большинстве случаев эти прописные истины становятся размытыми. Только избранные не просто продолжают следовать заложенным правилам, но и превращают их в дело своей жизни.

фото из личного архива Анатолия Мальцева

Если в городе у моря случилась беда, нужны помощь и поддержка, все знают – надо звонить Анатолию Мальцеву. Он, Человек с большой буквы, всегда находит время сделать доброе дело.

– Моя волонтерская деятельность началась 23 года назад. Не скрываю своей биографии. Я завершал девятый класс со сплошными двойками. Педагоги хотели отправить меня в спецшколу со справкой для ленивых и тупых. Вмешалась бабушка, определила меня в ПТЛ-6. Там я попал к другим учителям, в другую среду. Окончил проф­техлицей на 4 и 5. Произошла переоценка ценностей, и я решил помогать людям, – рассказывает Анатолий Мальцев.

Параллельно с учебой в ПТЛ он поступил на практику в «Казахтелеком» и вот уже 23 года работает там. Анатолий воспитывает четырех дочерей и ведет активный образ жизни.

– Ко мне постоянно обращаются за помощью. Например, сейчас мы опекаем 15-летнюю Камилу, которая осталась без родителей: силами волонтеров за счет соб­ранных средств делаем ремонт сироте и ее бабушке. Также участ­вую в проекте моей младшей дочери: собираем крышки, пластиковые отходы. Собранные средства хотим потратить на то, чтобы поправить свое здоровье смогли две девочки. Они «под присмотром» компании «Таза лайк» и Ирины Татиевой, хозяйки магазина «Гулливер».

Мне нравится делать добро, получаю от этого удовольствие. Впервые статус официального волонтера получил, когда зарегистрировался в 2010 году в фонде «Эко Мангистау». Принимал активное участие в разных экологических проектах. Ездили на субботники к природным достопримечательностям, проводили акции по гуманному отношению к природе и животным и многое другое, – вспоминает Анатолий Мальцев.

Помимо «Эко Мангистау» наш герой также помогает фондам «Клуб добряков», «Мы – люди, мы – вместе», «Адал», «Шанс», «Әнші балапан», «Откроем свое сердце».

– В целом любой, кто обращается ко мне, находит отклик. Даже если я не могу помочь физически, действую как «перемычка» – соединяю людей, – продолжает волонтер Анатолий. – Также принимаю участие в деятельности поисковых отрядов. Если вдруг пропадают дети или взрослые, мы с группой добровольцев открываем поиски. В общем, помогаю везде и всем чем могу.

Несмотря на огромную занятость, у него хватает времени и на ведение активного образа жизни. Анатолий Мальцев увлекается моржеванием, бегает по утрам, участвует в танцевальных конкурсах. Он активный деятель Ассамблеи народа Казахстана. Кстати, представляет сразу три культурных объединения: индийское, осетинское и казахское. Неофициально состоит также в украинском центре.

Анатолий Мальцев награжден медалью Президента за волонтерство и вклад в развитие общества, у него более 100 благодарственных грамот, дипломов и писем от разных госорганов и общественных фондов.

#Актау #Анатолий Мальцев #волонтер

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