По условиям этого сезона, в музыкальном шоу, которое началось в феврале, а завершилось в конце мая, могли принимать участие артисты из других стран.

Уроженка Атырау, студентка третьего курса музыкального факультета Казахской национальной академии искусств им. Т. Жургенова набрала по итогам зрительского голосования 20% голосов. Она исполняла как мировые хиты, так и песни на азербайджанском и казахском языках. В финале Санат Асуат тронула публику необычной интерпретацией знаменитой азербайджанской песни Səndən Nigaranam.

– На мой взгляд, ее финальный номер был самым красивым, – сказал ее наставник, победитель Евровидения-2011 Эльдар Гасымов. – Я горжусь ею, ведь исполнять песню не на родном языке, да еще и в другой стране – это невероятно смелый шаг.

После финала конкурса состоялась встреча Санат Асуат с сотрудниками посольства Казахстана в Азербайджане, поддерживавшими ее с самого начала проекта.

– Мы гордимся Санат, – сказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Казахстана в Азербайджане Алим Байель. – Ей удалось за короткое время добиться признания в другой стране и покорить сердца местных слушателей. Я считаю, что это показатель того, насколько близки наши народы и наши культуры.