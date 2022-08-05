Вопрос о продлении учебного года, обсуждаемый казахстанской общественностью, вызывает острые дискуссии

Учиться нельзя отдыхать

Не за горами 1 сентября. Тем не менее вопрос о продлении учебного года, обсуждаемый казахстанской общественностью еще с весны, до сих пор не стихает. Некоторые предлагают сократить каникулярное время на один месяц, апеллируя это мировой практикой. У представителей Министерства просвещения страны на этот счет свое мнение. Там предлагают урезать период отдыха детей в общей сложности на две недели.

В профильном ведомстве признаются, что эксперты в области образования, педагоги неоднократно обращались к ним с просьбой о пересмотре количества дней, отведенных для отдыха школьникам. Они просили продлить учебный год до конца июня, а традиционную школьную линейку перенести с 1 сентября на 20 августа. Такое решение объясняли просто, мол, наши мальчики и девочки по сравнению с зарубежными детками учатся меньше. И даже статистику приводили, что вот там, за границей, школьники отдыхают 80–100 дней, а наши – 130.

– Были предложения продлить учебный год в Казахстане до 15 или 20 июня, – говорит вице-министр просвещения РК Шолпан Каринова. – Некоторые коллеги предлагали начать новый учебный год чуть раньше традиционной даты, например, 20 августа. Все эти предложения обсуждались, проводился их глубокий анализ. На площадке Национальной академии образования имени И. Алтынсарина представители рабочей группы – ученые, методисты, педагоги-практики – пришли к выводу, что предложенные форматы не совсем приемлемы для наших условий. Мы считаем, что продолжительные летние каникулы детям нужны, тем более с учетом их физиологических, возрастных особенностей. Продлить учебный год можно только на несколько дней.

В итоге члены рабочей группы выдвинули альтернативное предложение: не менять дату начала учебного года и оставить, как прежде, 1 сентября, а срок завершения учебного года обозначить 31 мая. Таким образом, разница в выходе на каникулы составит только пять дней.

– Все лето – с 1 июня до 1 сентября – дети будут отдыхать на каникулах, – отметила председатель Комитета дошкольного и среднего образования Министерства просвещения Гульмира Каримова. – При этом важно понимать, что улучшать качество мы будем не только за счет учебных дней, но и за счет сокращения общей учебной нагрузки, улучшения учебных программ, повышения квалификации специалистов и так далее. Также с начала нового учебного года планируется уменьшить недельную учебную нагрузку в школах. Кроме того, увеличение продолжительности учебного года позволит обучающимся посвятить больше времени дополнительному образованию, поскольку уроков будет меньше. Это к тому же снизит нагрузку и на аудиторный фонд школ.

Предложение о том, чтобы начать учебный год 1 сентября и завершить 31 мая отражено и в проекте приказа министра просвещения Республики Казахстан «Об определении начала, продолжительности и каникулярных периодов 2022–2023 учебного года в организациях среднего образования». Документ опуб­ликован на сайте «Открытые НПА». Кроме того, предлагается установить продолжительность учебного года в первых классах – 35 учебных недель, во 2–11-х ­(12-х) классах – 36 учебных недель.

«Каникулярные периоды в течение учебного года: в 1–11-х (12-х) классах: осенние – 7 дней (с 31 октября по 6 ноября 2022 года включительно), зимние – 9 дней (с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года включительно), весенние – 9 дней (с 18 по 26 марта 2023 года включительно). В первых классах: дополнительные каникулы – 7 дней (с 6 по 12 февраля 2023 года включительно)», – говорится в документе.

Если раньше осенью дети отдыхали 10 дней, зимой – 11, а весной – 12 дней (без учета дополнительных каникул для первоклассников), то в новом учебном году период отдыха планируют срезать на восемь дней. Плюс те пять дней, что с 25 по 31 мая. Итого – 13 дней.

«Добавление дней к учебному году создаст возможность сокращения количества уроков в день, снижения интенсивности изучения «сложных» тем путем отведения часов на повторение и закрепление пройденных тем», – уверены в профильном ведомстве.

Однако родители казахстанских школьников не разделяют такого энтузиазма.

«Я за качественное образование и качественный отдых детей! Наша система образования на данный момент не предполагает получение обширных и качественных знаний. Соответственно, увеличение времени обучения за счет каникул не имеет смыс­ла. Если только окончательно у детей охоту учиться отбить и отобрать последнее здоровье…», – комментирует Ольга Тимофеева.

Другая мамочка – Олеся Хохлова – тоже считает, что сокращение каникулярного времени ни к чему хорошему не приведет.

«Помимо того что дети учатся в школе, они еще ходят к репетиторам на дополнительное обу­чение плюс посещают кружки. Идет большая нагрузка на детей. Еще и пытаются увеличить учебный год. О каком качестве образования может идти речь, если у детей будет «выгорание» от усталости, к тому же уже в начале мая дети начинают думать о каникулах и не воспринимают учебу должным образом», – пишет она.

С женщинами согласны и другие родители.

«В пояснительной записке пишется, что увеличение продолжительности учебного года нацелено на реализацию здоровьесбережения, при этом академия опирается на международные исследования. А где исследования самой академии в области медицины, психологии и физиологии, статистика правонарушений среди несовершеннолетних? Есть ли эти данные? Какие эксперты занимались данными исследования? И кто финансировал? Были ли проведены исследования у нас, в РК, какие фокус-группы участвовали в проекте? Необходимо уточнить, как изменилось состояние здоровья учащихся, обучающихся в общеобразовательной, частной, специальной и специализированной школах? Состояние здоровья учителей? Были ли проведены исследования для детей с ментальными нарушениями, которые посещают школы в сопровождении педагогов-ассистентов?» – задается вопросами Наталья Иванова.

Что получается? В Министерстве пожелали выбрать золотую середину, мол, ни вашим, ни нашим: на месяц каникулы не сократим, а вот на две недели – вполне возможно. Правда, на момент подготовки материала ни один из родителей, по крайней мере, на сайте «Открытые НПА» не выразил слова поддерж­ки предлагаемой инициативе. Так что после какого слова ставить запятую в предложении «Учиться нельзя отдыхать», пока непонятно.