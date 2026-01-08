Вопросы поддержки людей труда обсудили депутаты с избирателями в Актобе

Парламент
0
Айман Аманжолова
корреспондент

Вице-спикер Мажилиса, член фракции партии «Ақ жол» Дания Еспаева и депутат, член фракции партии AMANAT Казыбек Алишев обсудили вопросы развития промышленности и создания новых рабочих мест с коллективом ТОО Capital Plast KZ в городе Актобе, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Мажилиса РК

Проект по производству гофроупаковки и стрейч-пленки Capital Plast KZ реализуется в Актобе с 2023 года и является одним из значимых промышленных проектов региона. Общий объем инвестиций составляет 2 млрд тенге. Первый этап – производство гофрированной упаковки – уже введен в эксплуатацию. Второй этап, предусматривающий запуск производства стрейч-пленки, планируется к вводу в текущем году. После выхода на полную мощность предприятие сможет выпускать до 21 млн кв. м. бумажной продукции и 1,8 тыс. тонн стрейч-пленки в год, обеспечив около 250 постоянных рабочих мест

Выступая перед коллективом, Казыбек Алишев отметил, что развитие обрабатывающей промышленности и поддержка инвесторов остаются приоритетом государственной политики. Он напомнил, что в рамках исполнения предвыборной программы партии AMANAT в Актюбинской области за последние три года был обеспечен устойчивый рост промышленного сектора: введено 20 промышленных объектов на сумму более 105 млрд тенге. Это позволило создать свыше 2300 рабочих мест.

В ходе встречи были подняты вопросы, волнующие работников предприятия, в том числе стабильность занятости, уровень заработной платы и защита трудовых прав. Депутаты подчеркнули, что в прошлом году Мажилис рассмотрел и принял ряд законодательных инициатив, направленных на стимулирование инвестиций и защиту прав человека труда.

– Парламентом были поддержаны законопроекты, нацеленные не только на привлечение инвестиций, но и на развитие инновационной активности и создание благоприятной предпринимательской среды. Речь идет о реформах в сфере интеллектуальной собственности, упрощении делового климата, а также принятии нового закона о банках и банковской деятельности, который способствует расширению доступа бизнеса к финансированию, – отметил Казыбек Алишев.

Отдельный акцент был сделан на недавно принятом Мажилисом законопроекте, направленном на совершенствование условий труда и защиту трудовых прав работников. Документ предусматривает устранение дисбаланса в оплате труда, зачет трудового стажа при уходе за малолетними детьми для отцов, а также поэтапный отказ от гражданско-правовых договоров в сферах фактических трудовых отношений, что усиливает социальную защищенность наемных работников.

#мажилис #депутат #регион

