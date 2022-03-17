В Правительстве состоялось очередное заседание Оперативного штаба по антикризисным мерам под председательством Премьер-министра РК Алихана Смаилова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьера.

На заседании были рассмотрены вопросы по развитию строительной отрасли. Министр индустрии и инфраструктурного развития К.Ускенбаев проинформировал, что в текущем году в Казахстане ожидается строительство 15,1 млн кв. метров жилья. На реализацию проектов жилья и льготного кредитования будет направлено 492 млрд тг, на развитие инженерной и транспортной инфраструктуры — 1,4 трлн тг.

Также отмечено, что наблюдается стабилизация цен на строительные материалы, особенно по арматуре стоимость снизилась на 3 %, газоблоку на 3 %, стекло на 17,6 %.

Совместно с бизнес сообществом прорабатываются оперативные и системные меры в части государственных закупок и по развитию коммерческого жилья.

Основной акцент поставлен на рассмотрение механизма администрирования строительных процессов (выдача разрешений на строительство, архитектурно-планировочного задания и согласования эскизного проекта) и другие актуальные вопросы.

Следующее заседание Оперативного Штаба состоится 21 марта.