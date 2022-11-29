Вопросы взаимодействия по снятию ограничений в торговых отношениях обсудили Казахстан и Россия

Обоюдоострый вопрос – проблемы, возникающие у перевозчиков при пересечении границы с обеих сторон. У казахстанской стороны – при перевозках грузовым автотранспортом, у российской – ж/д транспортом.

Фото пресс-службы премьер-министра РК

Заместитель премьер-министра – министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин и заместитель председателя Правительства РФ Алексей Оверчук на полях XVIII Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России в Оренбурге провели двустороннюю встречу, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра РК.

Одним из ключевых вопросов, поднятых казахстанской стороной, стало сотрудничество по поставкам лесоматериалов в Казахстан. В частности, удорожание их стоимости и задержки из-за необходимости поставок исключительно железнодорожным транспортом. Традиционно лесоматериалы, как и кругляк, поставлялись в Казахстан автотранспортом. Однако недавно российская сторона уведомила о намерении разрешить вывоз только по железной дороге.

Также стороны обсудили единое регулирование минеральных удобрений в ЕАЭС. В Казахстане минеральные удобрения подлежат обязательной сертификации согласно национальному техрегламенту и проходят регистрацию в качестве химпродукции, в Российской Федерации — по порядку государственной регистрации пестицидов и агрохимикатов.

«Россия является крупнейшим торговым партнером нашей страны. В Казахстане есть производители комплексных удобрений, заинтересованные экспортировать удобрения в Россию, однако при этом возникают много процедурных барьеров. Это длительные сроки регистрации, которые иногда занимают до двух лет, проведение дорогостоящих испытаний, необходимость получения различных заключений от государственных органов РФ. И результат регистрации не гарантируется», — заявил Серик Жумангарин, предложив признать при регистрации в России сведения, которые содержатся в паспорте безопасности казахстанских производителей, и проводить только испытания биоэффективности, а также сократить число процедурных вопросов от Роспотребнадзора, сроки рассмотрения материалов и выдачи заключения Минсельхозом России с шести месяцев до одного.

Также казахстанская делегация подняла вопросы ограничения доступа отечественных поставщиков-производителей на рынок госзакупок РФ, взаимодействия в области транспорта и транзита, в частности, казахстанского угля и железорудного сырья, изменения алгоритмов работы и расширения пропускной способности приграничных пунктов пропуска и другие.

Обоюдоострый вопрос – проблемы, возникающие у перевозчиков при пересечении границы с обеих сторон. У казахстанской стороны – при перевозках грузовым автотранспортом, у российской – ж/д транспортом. Обе стороны согласились детально рассмотреть все возможности скорейшего разрешения этих ограничений.

С российской стороны были подняты вопросы согласования разрешений российским авиакомпаниям на осуществление полетов, сотрудничества в финансово-банковской сфере, выделения Евразийского фонда стабилизации и развития в самостоятельную международную финансовую организацию, а также взаимодействия в области промышленности, энергетики. Также участники обсудили ряд вопросов взаимодействия в рамках ЕАЭС.

Стороны договорились интенсивно проработать все обозначенные вопросы и вернуться к их детальному обсуждению 13 декабря этого года.