Восемь лет тюрьмы за хищения дали директору шымкентской школы

Как говорится в сюжете телеканала, Жанат Калтаеву признали виновной в хищении бюджетных средств. Деньги должны были получать учителя в виде надбавок к зарплате, но руководитель присваивала их себе. Общая сумма ущерба составила почти два млн тенге.
Калтаева также неоднократно вымогала взятки с педагогов. Так, 135 тысяч тенге учителя отдали шефу, чтобы та не увольняла их с работы и не отправляла в отпуск в период карантина. В итоге учителя не выдержали давления и обратились в антикоррупционную службу.
"Калтаева совершала неоднократно коррупционные преступления против государственной службы и государственного управления. В этой связи суд счел необходимым назначить наказание в виде лишения свободы", – сказала судья Енбекшинского районного суда Шымкента Аинель Оракбаева.
Отбывать срок директор школы будет в колонии средней безопасности. Отметим, 57-летняя женщина не признала себя виновной и намерена обжаловать приговор.
"Несправедливое решение. Это все ложь. Такие факты преступления не имели место. Я считаю, что коллектив это все подстроил. Они это сделали", – говорит осужденная Жанат Калтаева.