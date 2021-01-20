Общество
Восемь лет тюрьмы за хищения дали директору шымкентской школы
Восемь лет проведет в тюрьме директор одной из школ Шымкента, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Astanatv.kz.    

Как говорится в сюжете телеканала, Жанат Калтаеву признали виновной в хищении бюджетных средств. Деньги должны были получать учителя в виде надбавок к зарплате, но руководитель присваивала их себе. Общая сумма ущерба составила почти два млн тенге.

Калтаева также неоднократно вымогала взятки с педагогов. Так, 135 тысяч тенге учителя отдали шефу, чтобы та не увольняла их с работы и не отправляла в отпуск в период карантина. В итоге учителя не выдержали давления и обратились в антикоррупционную службу.

"Калтаева совершала неоднократно коррупционные преступления против государственной службы и государственного управления. В этой связи суд счел необходимым назначить наказание в виде лишения свободы", – сказала судья Енбекшинского районного суда Шымкента Аинель Оракбаева.

Отбывать срок директор школы будет в колонии средней безопасности. Отметим, 57-летняя женщина не признала себя виновной и намерена обжаловать приговор.

"Несправедливое решение. Это все ложь. Такие факты преступления не имели место. Я считаю, что коллектив это все подстроил. Они это сделали", – говорит осужденная Жанат Калтаева. 

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