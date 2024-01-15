Восемь застройщиков лишили лицензий в Астане

Список "аутсайдеров" предоставили в акимате столицы, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на городской акимат
В рамках проведенных внеплановых проверок за 2023 год управление контроля и качества городской среды Астаны выявило 288 нарушений и выдало 247 предписаний на устранение допущенных нарушений.
За некачественное строительство и организацию производства строительно-монтажных работ привлечены к ответственности 46 организаций, а за ненадлежащий контроль – 7 организаций технадзора и 22 эксперта технадзора с приостановлением аттестата сроком на 6 месяцев или лишением.
Постановлением специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям города Астаны по ч. 2 ст. 312, ч. 1 ст. 313 КоАП строительных лицензий лишены 8 компаний за выполнение некачественных строительно-монтажных работ и отклонение проектной документации в нарушении государственных нормативов:
1. ТОО "NAK development"
2. ТОО "БазисДоСтрой"
3. ТОО "КСМК-АФ"
4. ТОО "DBK-Engineering"
5. ТОО «Пропилон»
6. ТОО «ANA Astana»
7. ТОО «Проектно-строительная компания «ППК»
8. ТОО «X-clusive Qurylyus Group».