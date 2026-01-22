Воспитание сказкой

Наталия Портнягина
собственный корреспондент по ЗКО

Недавно детская отечественная литература пополнилась изданием сказки «Гарольд и Ларабелль. Королевство книг». Ее авторы – уральские школьники Арлан и Аслан Айткалиевы.

Братья учатся в 8-м классе школы-гимназии вальдорфской ориентации. С первого класса – круглые отличники. Природная любознательность и увлечение чтением позволили им добиться высоких результатов в учебе. Они призеры и победители всевозможных олимпиад, выставок, конкурсов. Братья пишут стихи, сочиняют музыку, играют в шахматы, занимаются разными видами спорта.

Арлан имеет восемь авторских прав на литературные и музыкальные произведения. Не менее серьезно увлекается живописью, принял участие в 20 выставках по всему Казахстану, а одна из его работ заняла третье место на международном конкурсе рисунков «Шелковый путь». Аслан за участие в фотовыставке и международной научно-практической конференции по краеведению награж­ден благодарственным письмом от областного управления культуры, развития языков и архивного дела.

Создание сказки для братьев – творчес­кий проект с социальной составляющей.

– Мы много читаем. И как-то задумались над тем, что сейчас школьники, молодежь большую часть времени впустую тратят на соцсети, просмотр рилсов. Родилась идея написать сказку о важности знаний и любви к чтению, – говорит Арлан.

Жанр выбран не случайно: именно сказки наряду с мамами и папами, бабушками и дедушками становятся нашими первыми учителями, рассказывают, что добро обязательно победит зло, а знания, сообразительность, смелость, ответственность, поддержка друзей поз­волят преодолеть любые трудности.

По сюжету герои повествования – Гарольд и Ларабелль – находят в биб­лиотеке книгу и попадают через нее в сказочное королевство. Пройдя множест­во приключений, находя ответы на загадки, они спасают реальный мир и Королевство книг.

Родители юных писателей помогли им найти типографию, все остальные рабочие моменты братья решали практически самостоятельно. Книга вышла на казахском и русском языках тиражом в 500 экземп­ляров. Ее дизайн ребята прорабатывали с профессиональным иллюстратором из Алматы Жансарой Шагировой. Издание снабжено двумя QR-кодами, по которым можно посмотреть сурдоперевод или услышать аудиоверсию сказки также на двух языках. Озвучивали книгу уральские артисты театра Руслан Джумахметов и Жулдыз Мамедова, сурдоперевод подготовила Жумазия Ихсанова.

С авторами и их произведением познакомились заместитель акима Западно-Казахстанской области Каиржан Мендигалиев и руководитель областного управления образования Елдос Сафуллин. Презентация книги для учащихся младших классов прошла в родной школе. Арлан и Аслан также приглашены на встречу в областную универсальную научную библиотеку им. Ж. Молдагалиева.

– Хотим написать и другие книги, – поделился планами Аслан. – А эту сказку собираемся перевести на английский и немецкий языки. Если книга найдет отклик в сердцах читателей, выпустим продолжение истории.

