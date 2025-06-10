История моего счастливого знакомства с этим замечательным человеком началась с 2000-х годов, когда директор Института стран Азии и Африки МГУ им. М. В. Ломоносова Михаил­ Мейер отправил меня в Санкт-Петербург с заданием встретиться с лучшими специалистами-знатоками Центральной Азии и Ближнего Востока – профессорами Сергеем Кляшторным и Турсуном Султановым. Мы договорились встретиться на восточном факультете ЛГУ, у доски расписания в 11 часов. С огромным волнением ожидая встречи, я пришла в 10.30. Спустя несколько минут появился высокий, стройный мужчина, который, постояв некоторое время, ушел. Потом он подходил каждые 10 минут. И когда стрелки часов показали 11.00, я решилась обратиться к нему с вопросом, не знает ли он Турсуна Икрамовича. Улыбнувшись, он сказал, что это он и есть.

В 2008 году в Институте стран Азии и Африки МГУ было принято решение открыть кафедру стран Центральной Азии и Кавказа, я стала там первой заведующей. И тогда смогла уже более смело продолжать общение с известным профессором.

Турсун Икрамович Султанов, отметивший в этом году свой 85-летний юбилей, – крупнейший ученый-востоковед, имя которого известно далеко за пределами России и Казахстана, его книги переведены на языки народов не только Азии, но и европейских стран.

Он родился в селении Чемолган, недалеко от Алма-Аты. Детство пришлось на трудные военные и послевоенные годы. Рос мальчишка в многонациональной среде, с ранних лет свободно говорил на казахском и русском языках, владел азербайджанским и балкарским. В 1962-м Турсун Султанов поступил учиться­ на кафедру истории стран Ближнего и Среднего Востока восточного факультета Ленинградского государственного университета. К слову, в вузе тогда, помимо исторических и специальных дисциплин, преподавали турецкий, персидский, чагатайский, английский и другие языки.

Ленинградский госуниверситет Т. И. Султанов окончил в 1967-м. Выпус­кающая кафедра рекомендовала ему продолжить учебу в аспирантуре при Ленинградском отделении Института востоковедения АН СССР. Научным руководителем стал крупнейший знаток истории Афганистана и Средней Азии Вадим Ромодин. Защита кандидатской диссертации «Основные вопросы истории казахского народа в XV–XVII вв. по персидско-таджикским и тюркским источникам» состоялась в 1971 году.

Далее предстояло служение востоковедческой науке в Казахстане. Т. И. Султанов с 1971 по 1974 год трудился в Институте истории, археологии и этнографии им. Ч. Ч. Валиханова Академии наук Казахской ССР. В 1974-м вернулся в город на Неве, где прошел путь от научного сотрудника Ленинградского отделения Института востоковедения АН СССР до заведующего кафедрой (1996 год).

Проработав около 200 чагатайских и персидских рукописей, в 1988 году он защитил докторскую диссертацию по источниковедению: «Памятники исторической литературы Средней Азии и Восточного Туркестана XV–XIX вв. (проб­лемы генезиса и функционирования)».

После распада СССР Т. И. Султанову поручили создать кафедру истории Центральной Азии и Кавказа, с чем он достойно справился. Его многогранная научная и преподавательская деятельность позволила возродить в Санкт-Петербургском университете известную своими традициями школу изучения Центральной Азии. Тогда были разработаны университетские курсы «Монгольские и тюркские государства Центральной Азии и Ирана в XIII–XVI вв.», «Исторические деятели центральноазиатских государств XIII–XIX вв. в персидской и тюркской историографии», «Правовые воззрения и практика престолонаследия в средневековых центральноазиатских государствах» и так далее.

Значимой научной новизной отличалась и серия опубликованных источниковедчес­ких трудов, посвященных средневековой историографии Центральной Азии. Их отличал новый подход к изучению мусульманской историографии в средние века, а также создание соответствующих приемов ее изучения. Среди них такие работы, как «Взгляды позднесредневековых мусульманских авторов на историческую науку», «Рукописная историческая книга и ее читатели в странах средневекового мусульманского Востока», и другие.

В своей первой монографии «Кочевые племена Приаралья в XV–XVII вв.» Т. И. Султанов показал роль и степень учас­тия племен Восточного Дешт-и Кипчака в сложении казахской народности и изменении состава населения Приаральских степей XVI–XVII веков. На основе ираноязычных и тюркоязычных источников он впервые составил сводный список названий родов и племен Восточного Дешт-и Кипчака XIV–XV вв., также привел этнический и количественный состав родов и племен, ушедших вместе с шибанидами в Мавераннахр в начале XVI века. Здесь же анализируются извлеченные автором из письменных источников списки так называемых 92 племен «илатиййа» (кочевников), которые до этого не были предметом специального исследования. Выведенные Т. И. Султановым три принципа, влиявшие на расположение родоплеменных названий в списках 92 племен «илатиййа», приняты в науке, и эти выводы часто цитируются специалистами.

В монографии «Казахстан. Летопись трех тысячелетий», написанной совместно с С. Г. Кляшторным и опубликованной тиражом 100 тыс. экземпляров, изложена история всех древних и средневековых государственных образований на территории современного Казахстана и смежных регионов Центральной Азии. Впервые выделена как важнейшая тема и всесторонне обоснована дата возникновения Казахского ханства.

Стала популярной среди любителей истории книга Т. И. Султанова «Зерцало минувших столетий. Историческая книга в культуре Средней Азии XV–XIX вв.» (2005). Это первый обобщающий труд, где аргументированно представлены проб-лемы генезиса исторической книги и ее функционирования в мусульманской среде в течение столетий. В казахстанских издательствах на русском и казахском языках выходили также монографии «Тимур и его империя» (2004) и «Рождение казахской государственности» (2003).

Книга «Чингиз-хан и Чингизиды. Судьба и власть» вышла в свет в серии «Классика исторической литературы. Лучшее» в 2021 году. Автор исследует политическую историю династии. События охватывают временной период с XIII по XVII век, прослеживая практику престолонаследия в империи Чингиз-хана и в государствах, возникших в результате ее распада.

Научная работа, основанная на сотнях первоисточников, – монография «Поднятые на белой кошме. Ханы казахских степей». Труд посвящен «Золотому роду» потомков Чингисхана и той ее ветви, которая правила Казахским ханством до середины XIX века. Впервые систематически исследованы политическая система и властные отношения внутри государств – наследников Монгольской империи, рождение новых этнополитических сообществ с элитными группами, структуры власти. Одним из таких этнополитических сообществ впоследствии стали казахи, образовавшие Казахское ханство, просуществовавшее рекордно долгий срок для кочевого государства.

Монография «Государства и народы Евразийских степей. От древности к Новому времени», написанная совместно с

С. Г. Кляшторным и выдержавшая несколько изданий, структурирована в широком хронологическом диапазоне (от эпохи бронзы до начала Нового времени). Здесь на современном научном уровне представлена история кочевых народов Великой Евразийской степи в тесной связи с историей империй и государств, созданных ими преимущественно в Центральной Азии и в Поволжье.

Отличительными чертами трудов, вышедших из-под пера Т. И. Султанова, являются глубокое проникновение в суть исследуемой проблемы, тщательный учет источников и их критическое осмысление, скрупулезность и надежность разработок, что принесло ему заслуженную известность в международном востоковедении. Заданная им высокая научная планка будет служить ориентиром для молодых ученых-востоковедов и историков наших стран.