Вовремя остановить тирана

Активисты молодежного крыла «Жастар Рухы» Костанайской области разыграли сценку: парень и девушка якобы ссорятся в кафе и магазине. Вокруг проходят люди, и поначалу никто не реагирует. Но в какой-то момент участник эксперимента начинает применять в отношении девушки силу. В кафе на помощь «жертве» спешит молодой студент, пытается образумить «абьюзера». А в магазине в конфликт вмешалась мимо проходящая женщина.

– Любой из нас может оказаться в подобной ситуации, будь то буллинг или насилие, никто не застрахован от этого. Поэтому, если вы сталкиваетесь с каким-либо видом насилия или становитесь свидетелем, спешите помочь и вызвать полицию, – отметила председатель Костанайского областного филиала «Жастар Рухы» Аружан Сарсенбаева.

Активисты провели соцопрос среди жителей сел и городов по вопросам бытового насилия. Приняли в нем участие около 250 граждан, большинство из которых заявили, что выступают против насилия к женщинам.

В целом молодежное крыло партии «Amanat» совместно с полицейскими провело в регионах более 150 рейдов. Они реагировали на случаи бытового насилия, правонарушений на улицах, несоблюдения ПДД, загрязнения общественных мест, мелкого хулиганства и так далее.

Так, в Туркестане ночью в развлекательных центрах без прис­мотра отдыхали несовершеннолетние дети. Их доставили в отделение полиции, а на их законных представителей составили адмпротокол с наложением штрафа – три МРП. Уральские правоохранители и активисты провели мониторинг безопаснос­ти в школах города, выявили опасные места на дорогах и открытые люки. В Усть-Каменогорске в ходе рейдов выявлено и стерто более 50 «нар­котических граффити». Кроме того, в каждой области молодежь и полиция оказывают помощь неблагополучным семьям.

Как отметила заместитель председателя молодежного крыла Акерке Искандерова, акция с департаментами полиции прод­лится до конца года.

– Каждый хочет жить в безо­пасной среде. Мы стремимся к предотвращению и снижению количества правонарушений и несчастных случаев. Участвуем в создании безопасного общества, подчиненного порядку и закону, – сказала она.

В рамках проекта «Бақытты отбасы» с сентября 2020 года при партии действует контакт-центр «111 AMANAT». Это бесплатная круг­лосуточная телефонная линия по вопросам семьи, женщин и защите прав детей. За три года специалисты службы оказали помощь почти 50 тысячам семей. В 68% случаях обращений оказана конкретная помощь. 43,4% звонков касались вопросов получения адресно-социальной помощи, 7% – психологической и юридической помощи, 3,6% – вопросов образования, опеки и попечительства.