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ВОЗ оставила под наблюдением только "омикрон" и "дельту"
Всемирная организация здравоохранения исключила из категории вариантов под наблюдением VUM все ранее отслеживаемые коронавирусы. Продолжается только мониторинг «омикрона» и «дельты», передает Kazpravda.kz со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.
Выделение линий «омикрона» в отдельную категорию VOC-LUM произошло недавно. Это связано с широким распространением, устойчивой передачей и появлением большого числа линий внутри «омикрона» с разным набором мутаций.
Вариант доминирует в мире, на его долю приходится 98% циркулирующих возбудителей.