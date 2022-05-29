ВОЗ оставила под наблюдением только "омикрон" и "дельту"

Всемирная организация здравоохранения исключила из категории вариантов под наблюдением VUM все ранее отслеживаемые коронавирусы. Продолжается только мониторинг «омикрона» и «дельты», передает Kazpravda.kz со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

Выделение линий «омикрона» в отдельную категорию VOC-LUM произошло недавно. Это связано с широким распространением, устойчивой передачей и появлением большого числа линий внутри «омикрона» с разным набором мутаций.

Вариант доминирует в мире, на его долю приходится 98% циркулирующих возбудителей.