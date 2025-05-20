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Генеральный директор указал, что число членов исполнительного руководства сократится с 14 до 7, а департаментов - с 76 до 34, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) вынуждена вдвое сократить число позиций в руководящем звене и более чем в два раза урезать число департаментов организации на фоне снижения финансирования со стороны стран - участниц организации. Об этом заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус на открытии 78-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве.

«В результате определения приоритетов была разработана новая оптимизированная структура штаб-квартиры, в соответствии с которой число членов исполнительного руководства сокращено с 14 до 7, а число департаментов - с 76 до 34», - сказал он.

Глава ВОЗ напомнил участникам ассамблеи, что на этой неделе им предстоит рассмотреть урезанный вариант бюджета организации на период с 2026 по 2027 год в размере $4,2 млрд, который на 21% меньше изначального предложения. По его оценкам, выделение порядка 60% этой суммы уже гарантировано.

21 января президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ о выходе государства из ВОЗ, обосновав это решение непропорционально высокими взносами по сравнению с другими странами. 3 февраля Вашингтон фактически приостановил деятельность Агентства по международному развитию (USAID), которое выделяло значительный объем средств на финансирование международных организаций.

Всемирная ассамблея здравоохранения - главный руководящий орган ВОЗ, состоящий из 194 государств - участниц организации. Ежегодно, как правило в мае, делегаты от всех стран ВОЗ собираются для согласования приоритетов и политики организации. Главной темой на повестке дня 78-й сессии ассамблеи, которая пройдет с 19 по 27 мая, станет голосование по соглашению о борьбе с пандемиями, работа над которым после нескольких лет подготовки была завершена в апреле.