Вознаграждение топ-менеджмента KEGOC выросло до 577 млн тенге

Банки и финансы
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За 9 месяцев текущего года вознаграждение выросло на 56% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Об этом сообщает телеграм-канал QAMS QazTrading, ссылаясь на опубликованную на KASE промежуточную консолидированную финансовую отчетность АО KEGOC «за девятимесячный период, закончившийся 30 сентября 2024 года».

Тогда как за 9 месяцев 2023 года управленческий персонал компании получил 370 млн тенге.

Правление KEGOC состоит из 5 человек, а Совет директоров из 7 человек. 

В понятие вознаграждение входит - заработная плата и другие расходы (налоги, материальная помощь на оздоровление, больничные, отпускные) и премии по итогам деятельности за отчетный период.

#KEGOC #вознаграждение #правление #совет директоров

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