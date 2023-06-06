Возобновлено авиасообщение между Казахстаном и Туркменистаном

Авиакомпания «Туркменистан» возобновила авиасообщение между Алматы и Ашхабадом, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

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Авиакомпания «Туркменистан» с 2 июня 2023 года возобновила регулярные пассажирские полеты между двумя странами.

Из Алматы в Ашхабад летает раз в неделю по пятницам Boeing-737.

Возобновление авиасообщения будет способствовать дальнейшему развитию торгово-экономического, делового, туристического и культурного сотрудничества между Казахстаном и Туркменистаном, отметили в КГА.