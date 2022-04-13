Правительством страны принято постановление о возвращении в государственную собственность 28,8% акций АО «Казахтелеком».

Как сообщила пресс-служба Премьер-министра, Правительством Казахстана принято пос­тановление о некоторых вопросах акционерного общества «Казахтелеком».

«Принять предложение частной компании Skyline Investment Company S.A. о передаче в респуб­ликанскую собственность 2 671 481 простую акцию АО «Казахтелеком», составляющую 24,95% его уставного капитала, по договору дарения», – говорится в постановлении.

Также ТОО «Alatau Capital Investment» по договору дарения передает в республиканскую собственность 413 412 простых акций общества, составляющих 3,85% его уставного капитала. Нас­тоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.