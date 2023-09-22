В Алматы впервые провели операцию на сердце беременной женщине

Здравоохранение
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Искакова Айдана
корреспондент

Пациентка была почти на 6 месяце беременности.

Фото: Kazpravda.kz

В городском кардиологическом центре Алматы провели ювелирную операцию на сердце женщины, находящейся почти на 6 месяце беременности, передает Kazpravda.kz со ссылкой на управление общественного здравоохранения РК.

По данным пресс-службы, операция прошла в рамках мастер-класса, организованного городским кардиологическим центром Алматы с участием одного из лучших аритмологов Российской федерации профессора, д.м.н. Сергея Артеменко.

Как сообщается, женщина поступила в клинику в тяжелом состоянии с высокой частотой аритмии порядка 240 ударов минуту при норме 90. Ей был выставлен диагноз "синдром Вольфа-Паркинсона-Уайта", тахикардия. Несмотря на высокие риски, консилиум решил провести оперативное вмешательство.

Заведующим отделением аритмологии Бекжаном Рысмендиевым совместно с российским коллегой Сергеем Артеменко была проведена двухчасовая хирургическая операция по лечению нарушений ритма сердца - радиочастотная катетерная абляция.

"Это малоинвазивный метод операции, под местной анестезией, пациентка была в сознании. Через два прокола без разреза нам удалось ювелирно устранить патологический очаг. Операция прошла успешно. Состояние женщины и будущего новорожденного вне опасений. Именно в этом центре такая операция проведена впервые. Имеющееся здесь оборудование соответствует современным стандартам, с помощью которого есть возможность выполнять любую операцию, связанную с нарушением ритма сердца, в том числе и беременным женщинам", — рассказывает Сергей Артеменко.

По словам самой пациентки, нарушение ритма сердца ей выставили еще в прошлом году.

"В прошлом году мне был выставлен диагноз врожденное нарушение ритма сердца. Но само заболевание меня не беспокоило так сильно. Конечно же, надо было, как узнала диагноз, вовремя прооперироваться, но, к сожалению, так получилось. Я сильно переживала за ребеночка, как пройдет операция, что будет со мной. К счастью, врачи сказали, что все прошло хорошо. Спасибо им большое за их труд, за то, что не оставляют нас в тяжелых моментах, спасибо им, что сохранили жизнь мне и моему ребенку", — сказала женщина.

По словам директора, д.м.н., профессора городского кардиоцентра Розы Кунышбековой, данный опыт, конечно же, является уникальным. Заболевание могло привести к серьезным акушерским и кардиологическим проблемам. 

"Правильная  диагностика аритмии радикально меняет прогноз пациента, при своевременной тактике лечения заболевание перестаёт быть опасным. Эффект достигается с помощью точечного воздействия высокочастотного тока на аритмогенные участки сердца и, как следствие, нормализуется ритм. Это позволит нашей пациентке вернуться к обычной жизни, доносить беременность и стать мамой", — отмечает Кунышбекова.

По словам доктора, мастер-класс пройдет 7 дней, за 4 дня уже выполнено порядка 35 операций и все они завершены успешно. Показания к ним – врожденные и приобретенные патологии.

#здоровье #Алматы #сердце #операция #беременная

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