Впервые в Азии

Спорт
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Кошкарбек Тусипов

В Астане прошел первый международный турнир по легкой атлетике Astana Indoor meet for Amin Tuyakov prizes в рамках Всемирной серии World Athletics Indoor Tour Gold 2024.

фото Игоря Бургандинова

В турнире золотой серии World Indoor Tour, который впервые прошел не только в Казахстане, но и на всей территории Азии, принимали участие 136 атлетов (в их чис­ле 28 казахстанцев) из 45 стран. Среди них были четыре олимпийских чемпиона, десять чемпионов мира, три чемпиона Европы, один чемпион Азии и два действующих рекордсмена планеты. В частнос­ти, болельщики вживую могли наблюдать за выступлениями олимпийского чемпиона и чемпиона мира в прыжках с шестом Армана Дюплантиса из Швеции, чемпионки мира 2022 года нигерийки Тоби Амусан, серебряного призера чемпионата мира Дирибе Велтеджи из Эфиопии, серебряного призера чемпионата мира в закрытых помещениях в эстафете Иньяки Каньял из Испании, двукратного чемпиона мира в закрытых помещениях, экс-рекордсмена мира Самуэля Тефера из Эфиопии, бронзового призера чемпионата мира в закрытых помещениях казахстанки Надежды Дубовицкой и других сильнейших легкоатлетов планеты. Ведущим представителям королевы спорта предстояло выявить сильнейших в 12 дисциплинах (по шесть у мужчин и женщин).

Сразу же отметим выступление отечественных спортсменов. Так, лучший результат показала в женских прыжках в высоту 25-летняя Надежда Дубовицкая, с результатом 1,90 метра завоевавшая сереб­ряную медаль. Она уступила всего 2 см 24-летней представительнице Литвы Урте Байкштуте. Кроме этого, личным рекордом в предварительном забеге на 60 м с барьерами отметился 25-летний казахстанец Давид ­Ефремов (7,59 сек), в финале он занял 4-е место с 7,66 сек. Победу в этой дисциплине одержал 20-летний китаец Чжунси Лю (7,58 сек).

В женских прыжках в длину результаты оказались очень плотными. Победу одержала экс-чемпионка Европы среди молодежи (до 20 лет) 25-летняя Милика Гардашевич из Сербии – в лучшей попытке она прыгнула на 6,45 м. Восьмой результат показала 17-летняя казах­станка Анастасия Рыпакова (6,01 м).

В беге на 400 м в финале-1 победил уже упомянутый испанец Иньяки Каньял (46,36), казахстанец Вячеслав Земс стал третьим (48,05 сек.). Финал-2 оказался победным для бронзового призера чемпионата мира в эстафете чеха Патрика Шорма (47,01), казах­станец Ефим Тарасов также стал третьим (48,10 сек).

А теперь представим полный ­список победителей по дисциплинам в Астане. Первые места у мужчин заняли: прыжок с шестом – ­Арман Дюплантис, Швеция, 5,80 м; толкание ядра – Скотт Линкольн, Великобритания, 20,81 м; бег 60 м – Демек Кемп, США, 6,55 сек; бег 60 м с барьерами – Чжунси Лю, Китай, 7,58 сек; бег 400 м – Иньяки Каньял, Испания, 46,36 сек; бег 3 000 м – Самуэль Тефера, Эфиопия, 7 мин 33,80 сек. Среди женщин победили: в прыжке в высоту – Урте Байкштуте, Литва, 1,92 м; прыжок в длину – Милика Гардашевич, Сербия, 6,45 м; бег 60 м – Антоника Страчан, Багамы, 7,21 сек; бег 60 м с барьерами – Тоби Амусан, Нигерия, 7,77 сек; бег 400 м – Нанако Мацумото, Япония, 54,79 сек; бег 1 миля – Дирибе Велтеджи, Эфио­пия, 4 мин 23,76 сек.

#Астана #турнир #Спорт #легкая атлетика #World Indoor Tour

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