Впервые в истории архиепископом Кентерберийским стала женщина

11

Архиепископом Кентерберийским, верховным священнослужителем Англиканской церкви, впервые избрана женщина – 63-летняя Сара Муллали, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Русскую службу ВВС

Бывшая главная медсестра Национальной службы здравоохранения Великобритании Муллалли стала священнослужительницей в 2006 году, а в 2018-м была назначена первой женщиной — епископом Лондона, заняв третью по старшинству должность в Церкви Англии.

Англиканская церковь оставалась без верховного священнослужителя почти год после того, как Джастин Уэлби ушел в отставку из-за скандала, связанного с ненадлежащим реагированием на случаи насилия.

Он покинул пост после обличающего отчета о барристере Джоне Смайте, тесно связанном с христианской организацией Iwerne Trust. В документе говорилось, что Уэлби «мог и должен был» сообщить в полицию об издевательствах Смайта над мальчиками и молодыми мужчинами еще в 2013 году.

Архиепископ Йоркский Стивен Коттрел временно исполнял большинство обязанностей Уэлби и был одним из членов коллегии, голосовавших за выбор его преемника. Самого Коттрела также подвергали критике из-за его подхода к делу о насилии.

Женщины были впервые рукоположены в священство в Церкви Англии в 1994 году, а первые назначения женщин на должность епископов произошли 20 лет спустя — в 2014 году.

В соответствии с традицией имя нового архиепископа передается премьер-министру, сейчас это Кир Стармер, а затем монарху.

Стармер поприветствовал назначение Муллали, заявив: «Архиепископ Кентерберийский будет играть ключевую роль в жизни нации. Желаю ей всяческих успехов и с нетерпением жду совместной работы».

Хотя формально король является главой Церкви Англии, архиепископ Кентерберийский занимает высший епископский пост и является верховным священнослужителем как Англиканской церкви, так и всемирного Англиканского сообщества.

Муллали официально вступит в должность только после подтверждения ее избрания в январе, а церемония интронизации состоится позже — после принесения ею присяги королю.

В пятницу после новости об избрании она заявила: «Я понимаю, что это огромная ответственность, но принимаю ее с чувством спокойствия и с доверием к Богу, который всегда меня направлял».

Выступая в Кентерберийском соборе, Муллали сказала, что «сегодня, когда людям так хочется определенности и деления на „своих“ и „чужих“, англиканство предлагает нечто более спокойное, но более сильное».

Говоря об «ужасном насилии» при нападении на синагогу в Манчестере накануне, Муллали отметила: «Мы становимся свидетелями ненависти, которая проявляется через трещины в наших сообществах».

Она добавила: «Мы как Церковь обязаны быть теми, кто стоит рядом с еврейской общиной против антисемитизма во всех его проявлениях. Ненависть и расизм любого рода не должны разрывать нас на части».

Муллали замужем, имеет двоих детей, проработала более 35 лет в системе здравоохранения Великобритании, в 1999 году став самой молодой главной медсестрой Англии.

Хотя она уже тогда занималась волонтерской деятельностью в церкви, всего через несколько лет она решила стать священником. Вскоре ей было поручено помогать в проведении реформ, касающихся подхода церкви к случаям насилия.

В 2012 году Муллали стала казначеем собора в Солсбери, а затем в 2015 году — епископом Кредитона в епархии Эксетера.

В роли епископа Лондона она воспринималась как человек, использующий свой опыт административной работы в NHS для модернизации епархии.

В момент назначения Муллали сказала: «Меня часто спрашивают, каково это — иметь две карьеры: сначала в NHS, а теперь в Церкви. Я предпочитаю думать, что у меня всегда было одно призвание: следовать за Иисусом Христом, прославлять его и всегда стремиться жить с состраданием и служить другим — как медсестра, священник или епископ».

Возможно, самая неотложная задача, стоящая перед Муллали сейчас, — это проложить путь в работе с темой насилия и проявлении большей эмпатии к пострадавшим. Сейчас также наблюдается снижение посещаемости церквей, хотя в Лондоне этот тренд выражен не так сильно.

Муллали активно высказывалась об эвтаназии и выступала категорически против, как и ее предшественник. Когда соответствующий законопроект был принят в Палате общин, она охарактеризовала его как «неработоспособный и небезопасный, представляющий угрозу для самых уязвимых представителей нашего общества».

Как епископ Лондона Муллали возглавляла группу, обсуждавшую вопрос о благословении однополых браков.

Решение, которое в 2023 году позволило священникам делать это, Муллали назвала «моментом надежды для Церкви».

Как отметил бывший архиепископ Роуэн Уильямс, новая роль требует от Муллали «держать в одной руке газету, а в другой — Библию». «Знать, что ты должен высказываться по каждому вопросу, — это довольно серьезная нагрузка», — сказал Уильямс Би-би-си.

#Великобритания #религия #архиепископ Кентерберийский #Англиканская церковь

