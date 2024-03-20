В Астане состоялся товарищеский матч между сборными Казахстана и США по кокпару

Спорт
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Сегодня в столичном конно-спортивном комплексе «Арғымақ» состоялось праздничное мероприятие «НАУРЫЗНАМА: Ұлттық спорт күні», посвященное Дню национального спорта, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Минтуризма

В мероприятии приняли участие министр туризма и спорта Ермек Маржикпаев, заместитель акима Астаны Есет Байкен, президент Ассоциации национальных видов спорта Исламбек Салжанов, ветераны национального спорта, президенты федераций национальных видов спорта, спортсмены, главы и представители дипломатических миссий, а также жители и гости столицы.

Министр туризма и спорта Ермек Маржикпаев особо подчеркнул, что сегодня в нашей стране возрождается особый интерес и набирают популярность национальные виды спорта.

«Национальные игры – это наша история, достояние и традиции. Одна из особенностей игр казахского народа — проверка на силу и выносливость. Сегодня во всех регионах будут проведены различные соревнования и турниры по национальным видам спорта. Проведение конных соревнований и соревнований по соколиной охоте, а также турниров по тоғызқұмалақ, асық ату, садақ тарту позволят казахстанцам окунуться в ощущение всеобщего праздника» - сказал министр.

В свою очередь президент Ассоциации национальных видов спорта РК Исламбек Салжанов отметил, что обновленный формат Наурыз мейрамы в Казахстане и празднование 20 марта Дня национального спорта – радостная новость для всего национального спорта.

«При поддержке главы государства Касым-Жомарта Кемелевича Токаева в нашей стране динамично развиваются национальные виды спорта. Так, по инициативе президента РК в сентябре этого года пройдут 5-е Всемирные игры кочевников, которые дадут импульс для развития и популяризации национальных видов спорта», - сказал Исламбек Салжанов.

Далее выступил заместитель акима Астаны Есет Байкен и поздравил с праздником всех участников мероприятия, отметив, что в эти дни во всех районах столицы пройдут соревнования по национальным видам спорта.



В рамках праздничного мероприятия состоялись показательные выступления по көкпар, аударыспақ, теңге ілу, садақ ату, қыз қуу и мастер-классы по тоғызқұмалақ и асық ату. Гостям продемонстрировали собак породы тазы, ознакомили с древним искусством кусбегилик.

Кроме того, зрелищным сюрпризом для зрителей стал показательный товарищеский матч между сборными Астаны и США по кокпару.

В честь праздника состоялось награждение ветеранов национального спорта и активных деятелей этой сферы, которые прославили его своими достижениями.

Среди них  девятикратный чемпион СССР по кокпару Абильхан Дауылбаев, двукратный чемпион РК по тогызкумалак Мейрамкул Ногайбаев, заслуженный тренер Казахской ССР Жумабек Мейрамгалиев, спортивный журналист Несип Жунисбайулы, заслуженный тренер РК Куламхан Жакыпов, главный тренер национальной сборной по асык ату Жомарт Сабыржанов, атбегі Мейрамбек Чакенов.

«Мы рады, что сегодня оценили наши заслуги и наградили нас как ветеранов национального спорта. Сейчас в Казахстане перед молодыми спортсменами открываются большие возможности. Желаю нашей национальной сборной побед на предстоящих 5-х Всемирных играх кочевников», - сказал Абильхан Дауылбаев.

Отметим, что в состав Ассоциации национальных видов спорта РК на сегодня входят 10 федераций: бәйге, көкпар, аударыспақ, садақ ату, жамбы ату, теңге ілу, құсбегілік, асық ату, «JORYQ» и др. В прошлом году спортсмены федераций приняли участие в 12 международных соревнованиях и завоевали 95 медалей, 35 из которых – золотые.

#Спорт #Минтуризма #День национального спорта

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