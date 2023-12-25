Впервые в Казахстане: рекордные 2.5 млрд тенге от электронных аукционов

Статьи
82

По поручению главы государства министерство промышленности и строительства РК активно предпринимает меры по расширению геолого-геофизической изученности территории страны. Цель - увеличение площади изученности с текущих 1,5 миллиона до 2,2 миллионов квадратных километров к 2026 году

Фото: из открытых источников

Этот шаг нацелен на углубление понимания геологического строения, видения перспективных участков страны и стимулирование притока новых инвестиций в горнодобывающую отрасль, сообщила пресс-служба министерства промышленности и строительства РК.

Министерство сосредоточило свои усилия на повышении эффективности исследования недр, а также на автоматизации процессов недропользования. Эти действия уже привлекли внимание как местных, так и международных горнодобывающих компаний. Важным шагом стало внедрение автоматизированной системы получения лицензий на платформе «minerals.gov.kz».

Со 2 октября по 1 ноября 2023 года посредством платформы «minerals.gov.kz» министерство принимало заявки на разведку твердых полезных ископаемых на новых территориях, охватывающих 300 000 блоков.

20 декабря 2023 года на платформе «e-qazyna.kz» состоялся электронный аукцион на получение права разведки твердых полезных ископаемых на 45 участках недр. Подписной бонус аукциона составил порядка 2,5 млрд тенге.

Инициативы министерства открывают перед горнодобывающей отраслью Казахстана новые возможности. Эти действия способствуют экономическому росту и укрепляют позиции страны на мировом рынке в данной сфере.

 

#казахстан #аукцион

Популярное

Все
Максимальный результат
Министерство по чрезвычайным ситуациям напоминает о необходимости соблюдения правил безопасности
Готовить физиков и инженеров
Как накормить страну
Зарубежное образование стало доступным
Подарок учащимся
В Астане чествовали обладателей государственной молодежной премии «Дарын-2023»
Бывшего главу погранслужбы КНБ приговорили к 4 годам колонии
Голливудский актер Леонардо Ди Каприо поздравил правительство Казахстана
Дожди со снегом идут в Казахстан
Итоги года: продовольственная безопасность и развитие АПК
Закон Республики Казахстан
Закон Республики Казахстан
На защите прав и безопасности
Решение должно быть взвешенным
Хранители истории
Звезды дзюдо в Алматы
Новая школа сдана в эксплуатацию в Жетысае.
В гостях у сказки
Искусство формирует духовность
Тулемис Шотанов: Влияние бренда Qazaq Oil будет только расти
Через тернии к звездам
Дом мамы, для тех, кому тяжело
ЗКО в 2023 году. Устойчивый рост и курс на модернизацию во всех сферах
Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования президенту Чехии
Алдар Косе и все-все-все
Касым-Жомарт Токаев встретился с представителями бизнеса
Жители Алматы почувствовали землетрясение
Рост экономики и замедление инфляции наблюдаются в Казахстане по итогам года
Победителем яркого международного телепроекта «Большая опера» стал казахстанец Динмухамед Кошкинбаев
Почему казахстанцы ходят на выборы – исследование
В Центральной Азии самая дешёвая в мире вода
Байден подписал рекордный оборонный бюджет на 2024 год
Ещё одну школу открыли в Астане
Казахстан занял первое место на чемпионате Азии по ММА
Рыбакина обыграла Соболенко на турнире WTL
Разграничение полномочий между властями способствует развитию регионов Казахстана - политолог Ника Читадзе
Рукописи об истории казахов найдены в архивах США
Молодой человек погиб под завалами частично обрушившегося Дворца культуры «Фосфорник» в Шымкенте
Автолюбитель устроил опасный дрифт в центре Уральска
Против рэпера Паффа Дэдди поданы новые иски о сексуальном насилии
Палестинский журналист стал «Мужчиной года» по версии журнала GQ
Мошенники начали обманывать казахстанцев с помощью искусственного интеллекта
Казахстанца объявили в международный розыск за разжигание национальной розни
Судебная система в контексте реформ
Задержан арендатор сгоревшего в Алматы хостела
Плеснувшая уксусом на кошку женщина привлекается к ответственности
Tesla начала продажи пикапа Cybertruck
Восстанавливая историческую память: борцы за свободу и независимость
Малую гидроэлектростанцию создал школьник из области Абай
В борьбе за автономию и исконные земли
Непогоду прогнозируют синоптики в ближайшие дни
Астанчанин умер после укола в клинике восточной медицины
Тенге закончил неделю ослаблением к доллару, евро и рублю
Пассажиры поезда несколько часов мерзли на станции Тобол
МВД призывает казахстанцев не доверять ссылкам даже от родственников и друзей
70-летняя женщина родила двойню и осталась одна
ХАМАС освободил первую группу израильских заложников
Девочка погибла при взрыве газа в квартире в СКО
Президент подписал план действий в области прав человека и верховенства закона

Читайте также

Оперные певцы из Италии спели на казахском языке
Превратности любви: премьеру спектакля «Қоштасқым келмейді»…
Наследие Ходжи Ахмеда Яссауи обсудили на международной конф…
Духовное наследие тюркского мира

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]