Впервые в Казахстане: рекордные 2.5 млрд тенге от электронных аукционов

По поручению главы государства министерство промышленности и строительства РК активно предпринимает меры по расширению геолого-геофизической изученности территории страны. Цель - увеличение площади изученности с текущих 1,5 миллиона до 2,2 миллионов квадратных километров к 2026 году

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Этот шаг нацелен на углубление понимания геологического строения, видения перспективных участков страны и стимулирование притока новых инвестиций в горнодобывающую отрасль, сообщила пресс-служба министерства промышленности и строительства РК.

Министерство сосредоточило свои усилия на повышении эффективности исследования недр, а также на автоматизации процессов недропользования. Эти действия уже привлекли внимание как местных, так и международных горнодобывающих компаний. Важным шагом стало внедрение автоматизированной системы получения лицензий на платформе «minerals.gov.kz».

Со 2 октября по 1 ноября 2023 года посредством платформы «minerals.gov.kz» министерство принимало заявки на разведку твердых полезных ископаемых на новых территориях, охватывающих 300 000 блоков.

20 декабря 2023 года на платформе «e-qazyna.kz» состоялся электронный аукцион на получение права разведки твердых полезных ископаемых на 45 участках недр. Подписной бонус аукциона составил порядка 2,5 млрд тенге.

Инициативы министерства открывают перед горнодобывающей отраслью Казахстана новые возможности. Эти действия способствуют экономическому росту и укрепляют позиции страны на мировом рынке в данной сфере.