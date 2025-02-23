Впервые за 60 лет отремонтировали детсад в Шалкаре

Общество
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В ходе рабочей поездки по Шалкарскому району аким Актюбинской области Асхат Шахаров осмотрел школу и детсад после капитального ремонта, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат Актюбинской области

Глава региона посетил школу имени Идриса Ургенишбаева в Шалкаре, где ознакомился с условиями для обучения и развития школьников. В школе обучается 700 учеников, работает 141 учитель.

Капитальный ремонт учебного учреждения провело ТОО «Construktion Group SAMRUK». Работы обошлись бюджету в 478 млн тенге. Также было приобретено новое оборудование для столовой, спортзала и компьютерного класса. Купили новые парты, мебель, интерактивные доски, музыкальные инструменты для занятий. Во дворе школы есть поле для занятий мини-футболом. Зимой на его месте залили каток.

После осмотра школы аким побывал в детсаду № 12 «Бөбекжай».

Дошкольное учреждение размещено в здании 1963 года постройки. За все время в детсаду ни разу не проводился капремонт. Его посещают 140 детей.

#школа #ремонт #детсад #Шалкар

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