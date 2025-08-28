При поддержке акимата Мангистауской области и при содействии Генерального консульства Казахстана в Стамбуле, с целью расширения сотрудничества в сфере здравоохранения и укрепления международного партнёрства, врачи Мангистауской области прошли стажировку в ведущих медицинских учреждениях Турции

В рамках программы делегация, состоящая из хирургов-онкологов и оториноларингологов региона, повысила квалификацию и обменялась опытом в стамбульском медицинском центре «Hisar Hospital» и клинике «Medicana Health Group».

В состав делегации вошли: врач радиационной терапии онкологического центра Мангистауской области Гульзира Кудабаева, хирург-онколог Нурпейс Жаксибаев, врач-онколог Бейнеуской многопрофильной центральной районной больницы Нурболат Избергенов, онколог Тупкараганской центральной районной больницы Аягоз Молдабекова, хирург Мангистауской областной многопрофильной больницы Сагат Битимов, врач-оториноларинголог Дулат Майемер, уролог Кайрат Нуралиев и хирург поликлиники №2 г. Актау Айзада Косбосинова.

Стажировка была направлена на освоение применения современных технологий, проведение сложных операций и внедрение методов оказания медицинской помощи в соответствии с международными стандартами.

- Мангистауские врачи прошли повышение квалификации в медицинском центре «Hisar Hospital» и клинике «Medicana Health Group» в Стамбуле. Мы ознакомились с внутренней организацией работы, деятельностью отделений. Каждый специалист участвовал в операциях по своей специальности, укрепляя практические навыки. Совместно с турецкими коллегами мы работали в приёмном отделении и проводили обследования пациентов. Благодарим руководство за такую возможность, - отметила заведующая отделением специализированной терапевтической и хирургической помощи поликлиники №2 г. Актау Айзада Косбосинова.

Отметим, что эта медицинская стажировка позволила региональным врачам повысить профессиональный уровень и получить практический опыт, который будет эффективно внедрён в повседневную работу.

Сегодня, по итогам курса, проходившего с 20 по 28 августа, участникам были вручены специальные сертификаты. Подобные стажировки играют важную роль в развитии медицины региона и направлены на повышение качества медицинских услуг для населения.