Врачи из Мангистау прошли стажировку в Турции

Здравоохранение
115

При поддержке акимата Мангистауской области и при содействии Генерального консульства Казахстана в Стамбуле, с целью расширения сотрудничества в сфере здравоохранения и укрепления международного партнёрства, врачи Мангистауской области прошли стажировку в ведущих медицинских учреждениях Турции

В рамках программы делегация, состоящая из хирургов-онкологов и оториноларингологов региона, повысила квалификацию и обменялась опытом в стамбульском медицинском центре «Hisar Hospital» и клинике «Medicana Health Group».

В состав делегации вошли: врач радиационной терапии онкологического центра Мангистауской области Гульзира Кудабаева, хирург-онколог Нурпейс Жаксибаев, врач-онколог Бейнеуской многопрофильной центральной районной больницы Нурболат Избергенов, онколог Тупкараганской центральной районной больницы Аягоз Молдабекова, хирург Мангистауской областной многопрофильной больницы Сагат Битимов, врач-оториноларинголог Дулат Майемер, уролог Кайрат Нуралиев и хирург поликлиники №2 г. Актау Айзада Косбосинова.

Стажировка была направлена на освоение применения современных технологий, проведение сложных операций и внедрение методов оказания медицинской помощи в соответствии с международными стандартами.

- Мангистауские врачи прошли повышение квалификации в медицинском центре «Hisar Hospital» и клинике «Medicana Health Group» в Стамбуле. Мы ознакомились с внутренней организацией работы, деятельностью отделений. Каждый специалист участвовал в операциях по своей специальности, укрепляя практические навыки. Совместно с турецкими коллегами мы работали в приёмном отделении и проводили обследования пациентов. Благодарим руководство за такую возможность, - отметила заведующая отделением специализированной терапевтической и хирургической помощи поликлиники №2 г. Актау Айзада Косбосинова.

Отметим, что эта медицинская стажировка позволила региональным врачам повысить профессиональный уровень и получить практический опыт, который будет эффективно внедрён в повседневную работу.

Сегодня, по итогам курса, проходившего с 20 по 28 августа, участникам были вручены специальные сертификаты. Подобные стажировки играют важную роль в развитии медицины региона и направлены на повышение качества медицинских услуг для населения.

#Турция #Мангистау #врачи

Популярное

Все
Жители Шымкента не спешат платить
Судебная реформа сквозь призму конституционных преобразований
Baqytty Bala 2025: таланты без границ
Представители Конституционного суда встретились с журналистами
Казахстан – Иордания: новый этап доверительного диалога
Первостепенная необходимость
Голосом сердца
Строительство идет по графику
Новые вызовы – новые решения
Символ политического обновления
Растить своих специалистов
Инновации в образовании
Свое жилье – основа стабильности и благополучия
Формирование правового мышления
В Китае завершили испытания самого высокого моста в мире
Арман Мыса стал бронзовым призером ЧМ по дзюдо среди кадетов
В ChatGPT вводят родительский контроль
30 казахстанцев прошли через Святые врата в Ватикане
Важный институт демократии
Профессионализм и преданность делу
Военнослужащие Нацгвардии провели акцию «Дорога в школу»
Аким Мангистау ознакомился с ходом строительства социальных объектов
Бектенов поручил внести предложения по наказанию виновных в срыве дорожных проектов
В Сарани строят завод по сборке грузовиков
Казахстан укрепил свой статус международного транзитного хаба
Аэропорты Астаны, Алматы, Шымкента и Актобе станут мультимодальными центрами мирового уровня
Астанчанин оформил миллионные автокредиты на четверых казахстанцев
UFC выбрал нового соперника Шавкату Рахмонову
Программу «Аналар саулығы» запустили в рамках исполнения поручений Президента
Модернизацию объектов энергетики проверили в Степногорске и ЗКО
«Байдың баласы»: новая казахстанская комедия вышла в прокат
Три древние статуи подняли со дна моря в Египте
S&P улучшило прогноз Казахстана со стабильного на позитивный
О чем расскажут старинные карты
В Бишкеке прошёл III казахстанско-кыргызский форум талантливой молодежи
Парк воздушных судов пополнится новыми самолетами в РК
Литературная карта мира
Британцы нашли клад на кухне
Газ приходит в глубинку
Новую школу построят в Атырау
До конца 2025 года в Казахстане введут обязательную маркировку моторных масел
Гвардейцы впервые стали чемпионами МВД РК по спортивному самбо
В Кызылординской области все больше сёл отказываются от продажи алкоголя
Гвардеец завоевал бронзу на ЧМ по пляжному самбо в Сингапуре
О погоде в Казахстане на первые дни августа рассказали синоптики
Нацбанк начал валютные интервенции
Где и когда посмотреть результаты конкурса грантов?
Гвардеец стал призёром конкурса по популяризации наследия Абая
В Астане 125 новобранцев дали клятву Родине
Незаконные постройки снесут в Уральске
Найдены личные вещи членов экипажа пропавшего на Сорбулаке вертолета
Четыре человека погибли в жуткой аварии в Актюбинской области
Алматинская область подарила земле Абая скульптуру «Золотой человек»
Дженнифер Лопес в Астане: что важно знать перед концертом
Дожди и град ожидаются в Казахстане в ближайшие дни
Модернизация на особом контроле
В Павлодаре откроют первую комфортную школу
На концерт Дженнифер Лопес в Ереване потратили $7 млн
Госаудит проверил расходы казахстанской науки
В МВД предупредили о новой схеме мошенничества при бронировании жилья

Читайте также

Ревнивый мужчина избил фельдшера во время осмотра беременно…
Диагностика и лечение онкозаболеваний становятся доступнее …
Как в Жамбылской области решают проблемы дефицита врачей
Новый эпидсезон: подписано постановление главного санврача …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]