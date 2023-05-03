Врачи настоятельно рекомендуют не пропустить момент появления эпилепсии, особенно у детей, которые относятся к группе риска
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Алла Серикбаева
Айгуль Набиева не понаслышке знает о проблемах, с которыми сталкиваются больные эпилепсией. Ее сыну – Альвахиту Туреханову – 16 лет, и у него диагноз – эпилептическая энцефалопатия, синдром Леннокса-Гасто. Он инвалид I группы. Это тяжелая форма эпилепсии детского возраста, для которой характерны нарушение работы головного мозга, приступы и судороги. Такой диагноз требует больших доз лекарств. Однако в большинстве случаев бывает устойчивость к медикаментозному лечению. Наиболее подходящий способ лечения – хирургическое вмешательство.