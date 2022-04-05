Молодые вокалисты Astana Opera, уже успевшие получить признание столичной публики, представят свои интерпретации главных партий в шедеврах оперной классики.

По словам директора оперной труппы Astana Opera заслуженного деятеля Казахстана Азамата Желтыргузова, поддержка талантливых исполнителей– важная составляющая деятельности театра.

– У каждого артиста Astana Opera есть все необходимое, чтобы творить, раскрывать разные грани своего дарования. Это нужно для профессионального роста. Наши дебютанты имеют свою исполнительскую манеру, стиль, обладают харизмой, что делает спектакли с их участием по-новому яркими и увлекательными, – отметил Азамат Желтыргузов.

Весенний месяц начался с ярких дебютов Нарула Тойкенова и Артура Габдиева, которые впервые вышли на сцену Большого зала театра в партии Графа Альмавивы в зрелищной постановке Дж. Россини «Севильский цирюльник». Симфоническим оркестром дирижировал Руслан Баймурзин.

Следующие дебюты: в знаменитой опере П. Чайковского «Евгений Онегин» образ Ольги впервые представит Малика Минизини, а Артур Габдиев дебютирует в роли Ленского. За пультом симфонического оркестра будет дирижер-постановщик спектакля, главный дирижер театра, заслуженный деятель Казахстана, лауреат Государственной премии РК Алан Бурибаев. «Евгений Онегин» в исполнении артистов Astana Opera снискал большой успех во время гастролей в Красноярске, где музыкальные критики особо оценили филигранную работу прославленного маэстро.

Еще один шедевр Дж. Россини – комическую оперу «Шелковая лестница» – увидят в Камерном зале К. Байсеитовой 14 и 16 апреля в рамках проекта «Театр Piccolo». В партии Дорвиля состоятся дебюты Артура Габдиева и Алихана Зейноллы. К слову, у Артура это будет третий дебют в этом месяце. Тенор, который совсем недавно пополнил труппу, успешно осваивает репертуар. В образе Джермано на сцену впервые выйдет Алтынбек Абильда. Дирижер – Руслан Баймурзин.

Важным событием месяца станет дебют сопрано из Чехии Либуше Санторисовой в заглавной партии Виолетты Валери в знаменитой «Травиате» Дж. Верди. Постановка состоится 17 апреля под управлением арт-менеджера Astana Opera маэстро Джузеппе Акуавивы.

– Каждый выход на сцену – важнейший момент в жизни любого оперного певца, а первое исполнение роли – большой праздник и волнительный, ответственный шаг, – говорят молодые артисты. – Мы тщательно готовимся, много занимаемся, репетируем, изучаем все нюансы роли. Мы благодарны руководству театра за доверие и постараемся сделать все, чтобы эти встречи с высоким искусством стали незабываемыми для наших любимых зрителей.