Время людей труда

Занятость
14
Лаура Тусупбекова
специальный корреспондент

Сегодня предприятиям не хватает квалифицированных специалистов, но в то же время молодежь не может трудоустроиться

фото из архива "КП"

В ходе обсуждения повестки слушаний «Человек труда – основа роста национальной экономики и процветания страны» участники заседания совместно с заинтересованными сторонами озвучили свои предложения по повышению престижа рабочих специальностей, разработке специальных программ поддержки рабочих и расширения участия работодателей в процессе подготовки кадров. Как отметил спикер Сената Маулен Ашимбаев, Глава государства объявил 2025-й Годом рабочих профессий» и обозначил конкретные задачи на предстоящий период. Среди них особое внимание было уделено поддержке продуктивной занятости, созданию качественных рабочих мест, а также повышению статуса человека труда и, как результат, повышению внутреннего валового продукта за счет диверсификации экономики.

Вместе с тем, по мнению Мау­лена Ашимбаева, невозможно достичь экономического роста, социальной стабильности и динамичного развития страны без квалифицированных специалистов. Поэтому важно вывести воп­росы их подготовки на новый уровень и выстроить устойчивую и конкурентоспособную экономику.

– Президент страны Касым-Жомарт Токаев уделяет приоритетное внимание формированию общества и экономики, где ключевую роль играет человек труда. Это комплекс­ная задача, включающая в себя принципы подготовки квалифицированных кадров, защиты прав работников, формирования достойных условий труда и популяризации идеологии труда, – сказал спикер Сената в своем выступлении.

Наряду с дефицитом квалифицированных кадров преимущественно технических специальностей, который усугубляется отсутствием сбалансированности в региональном и демографическом развитии и оттоком сельского населения в города, обозначен был еще ряд актуальных вопросов. Прежде всего речь шла о несоответствии образования современным требованиям рынка труда, низкой заработной плате в отдельных отраслях, несоблюдении правил безопасности на производстве. Поэтому для оптимального решения существующих проблем и улучшения ситуации требуется системный подход и скоординированные усилия государства, работодателей и образовательных учреждений.

– Сегодня предприятиям не хватает квалифицированных специалистов, в то время как молодежь не может трудоустроиться. Более того, каждый пятый выпускник работает не по специальности. Поэтому сейчас мы должны пересмотреть учебные программы в высших, а также технических и профессиональных учебных заведениях, сделать их более гибкими и направить на конкретные потребности экономики. Необходимо работать и над улучшением производственных показателей, что создаст условия для устойчивого роста доходов работников. В том числе за счет внедрения современных технологий и цифровизации. Еще одна из важнейших задач – обеспечение безопасности на производстве. Депутаты своевре­менно принимают соответствую­щие законы. Необходимо усилить контроль за соблюдением норм, расширить профилактические меры и повысить ответственность работодателей, – резюмировал Маулен Ашимбаев и добавил, что Парламент готов и дальше оказывать законодательную поддержку необходимым инициативам.

В парламентских слушаниях принял участие заместитель Премьер-министра Ермек Кошербаев.

– Мы рассматриваем один из ключевых вопросов социально-экономического развития – роль человека труда в современном обществе. Благодарность и уважение заслуживают люди труда: строители и энергетики, хлеборобы и животноводы, летчики и железнодорожники, повара и садовники. Человек труда лечит и спасает жизни, учит и воспитывает наших детей, согревает наши дома, защищает и оберегает наш сон. Девять миллионов казахстанцев своим ежеднев­ным, порой нелегким трудом вносят огром­ный и исторически значимый вклад в развитие нашего Казахстана, – сказал Ермек Кошербаев.

Было отмечено, что сегодня в экономике страны 2,4 млн граж­дан занято в рабочих профессиях. Они работают на производстве, поддерживают инфраструктуру, развивают сельское хозяйство, сектор услуг, проявляют трудолюбие и профессионализм.

– Наибольший спрос на рабочие профессии по регионам ожидается в Карагандинской, Туркестанской, Жамбылской и Алматинской областях – на них в будущем придется 29 процентов общего спроса на рабочие профессии, – сообщил Ермек Кошербаев.

Вице-премьер подчеркнул необходимость обеспечить экономику страны высококвалифицированными специалистами с помощью опережающей подготовки кадров. Этот процесс требует комплексного подхода и совместной работы государства, бизнеса и системы образования. По прогнозам, до 2030 года более 1,8 млн молодых казахстанцев выйдут на рынок труда. Важно обеспечить их востребованными навыками. В ряде регионов страны наблюдается отток трудоспособного населения, особенно молодежи, что приводит к нехватке рабочей силы в стратегически важных секторах. Совокупный спрос на рабочую силу в следую­щие шесть лет оценивается в 1,6 млн человек и более половины из них – это специалисты с проф­техобразованием. При этом около 400 тыс. мест придется именно на рабочие профессии.

В рамках подготовки к парламентским слушаниям сенаторы посетили предприятия и учреждения сферы образования Карагандинской, Акмолинской, Павлодарской областей, области Абай и города Астаны, где ознакомились с вопросами кадро­вого обеспечения в системе технического и профессионального образования.

– В результате выявлены системные проблемы в подготовке специалистов среднего звена и рабочих. Например, стоимость грантов, выделяемых местными акиматами, не дотягивает до полноценного финансирования учебного процесса. В образовательном процессе не проводится полноценно дуальное обучение, слабая материально-техническая база колледжей. Существует также недостаточная социальная поддержка и правовая защита рабочих специальностей, – констатировал по итогам поездки сенатор Талгат Жунисов.

По мнению депутата, рабочие профессии продолжают играть ключевую роль на рынке труда, однако каждый пятый молодой специалист работает не по специальности. В связи с чем сложная ситуация складывается с кадрами в теплоэнергетике, горнодобываю­щей отрасли, машиностроении, сельском и водном хозяйстве. Не хватает строителей, слесарей, сварщиков, токарей, механизаторов. Он также подчеркнул, что центральным государственным органам, НПП «Атамекен» и местным исполнительным органам необходимо сбалансировать спрос и предложение в квалифицированных кадрах на рынке труда с учетом текущих и перспективных потребностей.

Парламентарии отмечали, что повышение престижа рабочих кадров – это задача не только одного Министерства просвещения или какого-либо другого профильного ведомства, но и всего общества в целом.

В этой связи внушают оптимизм жилищные программы, разработанные АО «Отбасы банк» для тех, кто сегодня трудится на производствах. Председатель правления АО «Отбасы банк» Ляззат Ибрагимова сообщила, что с 5 марта на портале банка будет приниматься заявка на программу «Наурыз». В ней, по ее словам, могут принять участие все казахстанцы, включая представителей уязвимых слоев населения, молодые семьи, работающая молодежь, вкладчики банка, получающие жилищные выплаты, а также трудоспособное население городов и сельских населенных пунктов. При этом не имеет значения объем депозита за последние шесть лет, но участники должны иметь официальный доход.

В ходе парламентских слушаний сенаторы совместно с экспертами, а также представителями международных организаций и бизнеса обсудили вопросы, касающиеся разработки специализированных программ для поддержки рабочих профессий, в том числе для укрепления связей между кадрами, работодателями и организациями образования. Эксперты и представители гос­органов сошлись во мнении, что это требует комп­лексных усилий не только на уровне системы образования, но и через популяризацию труда и формирование новых традиций уважения к профессионализму. Высказанные в рамках слушаний предложения, как было отмечено, будут учтены при разработке соответствующих рекомендаций и направлены в Правительство.

#Сенат #заседание #Образование #рабочие профессии

Популярное

Все
Сто спасенных жизней
Первый тур Премьер-лиги посетили 42 353 зрителя
Фильм о Туркестане снимет турецкая компания
Объединить усилия
Дороги дружбы
Волонтеры поддержали ветеранов
В Алматы прошел очередной этап Кубка мира по фристайлу
Оштрафованы за продажу насвая
Актау будет расширяться вдоль побережья Каспия
Новая услуга появилась в мобильном приложении eGov Mobile
Закон и порядок должны быть аксиомой жизни
Казахстанцы всё чаще жалуются на китайский автопром
Премьер: Необходимо сократить расходы, лишние структуры через цифровизацию
Принять, адаптироваться и научиться правильно реагировать
Как молодой алматинец поехал покорять Америку
Что написано пером
В Астане наградили самых законопослушных водителей
Совбез ООН принял американскую резолюцию по Украине
Разрешить продажу пива на АЗС предлагают в Казахстане
Топливо, энергия и карбонизация
«Кайрат» в третий раз стал обладателем Суперкубка Казахстана
Мопеды: теперь только по правилам
Трамп анонсировал введение пошлин на автомобили и товары из ЕС
В ожидании рекордного подъема воды
Молодые ученые на особом счету
Ситуация может повториться
Овечкин вплотную приблизился к «вечному» рекорду Гретцки
Практически каждая пятая покупка сегодня совершается онлайн
Возврат к историческому времени
«Проблема из пальца высосана»: вице-министр – о прогреве автомашин более пяти минут
Астана переходит в «умный» режим
Печальное событие произошло в семье Баян Алагузовой
Сколько пенсионеров в Казахстане и какую пенсию они получают
Сбежавшего от полиции водителя привлекли к ответственности по 8 статьям в Таразе
Ученые исследовали происхождение казахских собак породы тобет
Инфляция в Казахстане: в какой области растут цены
Бизнес в Семее сетует на бесконтрольное повышение тарифов
История Каргалинского клада: в 1939 году республику взбудоражила весть о находке клада с золотом
Северный Казахстан демонстрирует успехи в АПК
Уникальный ясли-сад с соляной шахтой открылся в городе Сатпаеве
В Атырау запланирована реконструкция центрального моста
Правила организации и проведения техосмотра изменили в Казахстане
Сносить нельзя оставить
Кызылординский «Кайсар» будет играть без легионеров
Пешком и без денег путешествует Аскар Серикпаев
На грани закрытия оказались частные детсады Петропавловска
Аким области Абай призвал бизнесменов вкладывать инвестиции в Семей
Мария Мудряк выступит с концертом в Павлодаре

Читайте также

Ярмарку вакансий с участием более 50 работодателей проведут…
Растет спрос на рабочие кадры
Самой молодой группой профессионалов в Казахстане оказались…
Около 20 тыс. казахстанцев «серебряного возраста» трудоустр…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]