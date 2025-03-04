Время людей труда

В ходе обсуждения повестки слушаний «Человек труда – основа роста национальной экономики и процветания страны» участники заседания совместно с заинтересованными сторонами озвучили свои предложения по повышению престижа рабочих специальностей, разработке специальных программ поддержки рабочих и расширения участия работодателей в процессе подготовки кадров. Как отметил спикер Сената Маулен Ашимбаев, Глава государства объявил 2025-й Годом рабочих профессий» и обозначил конкретные задачи на предстоящий период. Среди них особое внимание было уделено поддержке продуктивной занятости, созданию качественных рабочих мест, а также повышению статуса человека труда и, как результат, повышению внутреннего валового продукта за счет диверсификации экономики.

Вместе с тем, по мнению Мау­лена Ашимбаева, невозможно достичь экономического роста, социальной стабильности и динамичного развития страны без квалифицированных специалистов. Поэтому важно вывести воп­росы их подготовки на новый уровень и выстроить устойчивую и конкурентоспособную экономику.

– Президент страны Касым-Жомарт Токаев уделяет приоритетное внимание формированию общества и экономики, где ключевую роль играет человек труда. Это комплекс­ная задача, включающая в себя принципы подготовки квалифицированных кадров, защиты прав работников, формирования достойных условий труда и популяризации идеологии труда, – сказал спикер Сената в своем выступлении.

Наряду с дефицитом квалифицированных кадров преимущественно технических специальностей, который усугубляется отсутствием сбалансированности в региональном и демографическом развитии и оттоком сельского населения в города, обозначен был еще ряд актуальных вопросов. Прежде всего речь шла о несоответствии образования современным требованиям рынка труда, низкой заработной плате в отдельных отраслях, несоблюдении правил безопасности на производстве. Поэтому для оптимального решения существующих проблем и улучшения ситуации требуется системный подход и скоординированные усилия государства, работодателей и образовательных учреждений.

– Сегодня предприятиям не хватает квалифицированных специалистов, в то время как молодежь не может трудоустроиться. Более того, каждый пятый выпускник работает не по специальности. Поэтому сейчас мы должны пересмотреть учебные программы в высших, а также технических и профессиональных учебных заведениях, сделать их более гибкими и направить на конкретные потребности экономики. Необходимо работать и над улучшением производственных показателей, что создаст условия для устойчивого роста доходов работников. В том числе за счет внедрения современных технологий и цифровизации. Еще одна из важнейших задач – обеспечение безопасности на производстве. Депутаты своевре­менно принимают соответствую­щие законы. Необходимо усилить контроль за соблюдением норм, расширить профилактические меры и повысить ответственность работодателей, – резюмировал Маулен Ашимбаев и добавил, что Парламент готов и дальше оказывать законодательную поддержку необходимым инициативам.

В парламентских слушаниях принял участие заместитель Премьер-министра Ермек Кошербаев.

– Мы рассматриваем один из ключевых вопросов социально-экономического развития – роль человека труда в современном обществе. Благодарность и уважение заслуживают люди труда: строители и энергетики, хлеборобы и животноводы, летчики и железнодорожники, повара и садовники. Человек труда лечит и спасает жизни, учит и воспитывает наших детей, согревает наши дома, защищает и оберегает наш сон. Девять миллионов казахстанцев своим ежеднев­ным, порой нелегким трудом вносят огром­ный и исторически значимый вклад в развитие нашего Казахстана, – сказал Ермек Кошербаев.

Было отмечено, что сегодня в экономике страны 2,4 млн граж­дан занято в рабочих профессиях. Они работают на производстве, поддерживают инфраструктуру, развивают сельское хозяйство, сектор услуг, проявляют трудолюбие и профессионализм.

– Наибольший спрос на рабочие профессии по регионам ожидается в Карагандинской, Туркестанской, Жамбылской и Алматинской областях – на них в будущем придется 29 процентов общего спроса на рабочие профессии, – сообщил Ермек Кошербаев.

Вице-премьер подчеркнул необходимость обеспечить экономику страны высококвалифицированными специалистами с помощью опережающей подготовки кадров. Этот процесс требует комплексного подхода и совместной работы государства, бизнеса и системы образования. По прогнозам, до 2030 года более 1,8 млн молодых казахстанцев выйдут на рынок труда. Важно обеспечить их востребованными навыками. В ряде регионов страны наблюдается отток трудоспособного населения, особенно молодежи, что приводит к нехватке рабочей силы в стратегически важных секторах. Совокупный спрос на рабочую силу в следую­щие шесть лет оценивается в 1,6 млн человек и более половины из них – это специалисты с проф­техобразованием. При этом около 400 тыс. мест придется именно на рабочие профессии.

В рамках подготовки к парламентским слушаниям сенаторы посетили предприятия и учреждения сферы образования Карагандинской, Акмолинской, Павлодарской областей, области Абай и города Астаны, где ознакомились с вопросами кадро­вого обеспечения в системе технического и профессионального образования.

– В результате выявлены системные проблемы в подготовке специалистов среднего звена и рабочих. Например, стоимость грантов, выделяемых местными акиматами, не дотягивает до полноценного финансирования учебного процесса. В образовательном процессе не проводится полноценно дуальное обучение, слабая материально-техническая база колледжей. Существует также недостаточная социальная поддержка и правовая защита рабочих специальностей, – констатировал по итогам поездки сенатор Талгат Жунисов.

По мнению депутата, рабочие профессии продолжают играть ключевую роль на рынке труда, однако каждый пятый молодой специалист работает не по специальности. В связи с чем сложная ситуация складывается с кадрами в теплоэнергетике, горнодобываю­щей отрасли, машиностроении, сельском и водном хозяйстве. Не хватает строителей, слесарей, сварщиков, токарей, механизаторов. Он также подчеркнул, что центральным государственным органам, НПП «Атамекен» и местным исполнительным органам необходимо сбалансировать спрос и предложение в квалифицированных кадрах на рынке труда с учетом текущих и перспективных потребностей.

Парламентарии отмечали, что повышение престижа рабочих кадров – это задача не только одного Министерства просвещения или какого-либо другого профильного ведомства, но и всего общества в целом.

В этой связи внушают оптимизм жилищные программы, разработанные АО «Отбасы банк» для тех, кто сегодня трудится на производствах. Председатель правления АО «Отбасы банк» Ляззат Ибрагимова сообщила, что с 5 марта на портале банка будет приниматься заявка на программу «Наурыз». В ней, по ее словам, могут принять участие все казахстанцы, включая представителей уязвимых слоев населения, молодые семьи, работающая молодежь, вкладчики банка, получающие жилищные выплаты, а также трудоспособное население городов и сельских населенных пунктов. При этом не имеет значения объем депозита за последние шесть лет, но участники должны иметь официальный доход.

В ходе парламентских слушаний сенаторы совместно с экспертами, а также представителями международных организаций и бизнеса обсудили вопросы, касающиеся разработки специализированных программ для поддержки рабочих профессий, в том числе для укрепления связей между кадрами, работодателями и организациями образования. Эксперты и представители гос­органов сошлись во мнении, что это требует комп­лексных усилий не только на уровне системы образования, но и через популяризацию труда и формирование новых традиций уважения к профессионализму. Высказанные в рамках слушаний предложения, как было отмечено, будут учтены при разработке соответствующих рекомендаций и направлены в Правительство.