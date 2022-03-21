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Время обновления и радости
Хомс Наталия
корреспондент

Концерты, праздничные программы, выставки, театрализованные постановки, спортивные состязания, народные гуляния – так столица отмечает Наурыз.

19 марта на площадке столичного Дома дружбы городская Ассамблея народа Казахстана провела красочное мероприятие «Қош келдің, әз Наурыз!». В программу вошли выступления художественных коллективов этнокультурных центров столицы, мастер-классы по декоративно-прик­ладному искусству, ярмарка и соревнования по национальным спортивным играм.

Музей Сакена Сейфуллина провел в социальных сетях онлайн-проекты, посвященные Наурызу и казахским национальным традициям. 18–19 марта в городе раздавали продуктовые корзины малообеспеченным, многодетным семьям, одиноким пожилым людям и другим категориям социально уязвимых слоев населения.

22 марта с 11.00 до 15.00 во всех районах и жилых массивах столицы будут организованы культурно-массовые мероприятия «Наурыз Думан-2022». В программе – концерты с участием артистов и творческих коллективов, костюмированные шоу-­программы. Гости праздника также смогут отведать традиционное блюдо наурыз-көже и принять участие в состязаниях по арқан тарту, асық ату, тоғызқұмалақ.

В районе «Алматы» народные гуляния пройдут на площади у монумента «Қазақ Елі», в парке «Студенческий», в райо­не «Байконыр» – в парке «Ататюрк», на Аллее писателей, в районе Есиль – на территории ЭКСПО и в жилом массиве «Уркер», в районе «Сарыарка» – в парке «Коктал» и на площади Demalys Promenade.

– 23 марта по всей стране будет организована масштабная благотворительная акция «Милосердная нация», в рамках которой предусматривается проведение выездных концертов для воспитанников детских домов, детей с ограниченными возможнос­тями и пожилых. К акции привлекаются волонтеры, представители культуры, меценаты, – отметил на пресс-конференции в СЦК вице-министр культуры и спорта Нургиса Дауешов.

Медработники организовали Наурыз в столичных медицинских организациях. В нескольких празднично оформленных поликлиниках пациентов встречали в казахских национальных костюмах, желали здоровья и добра, угощали национальными блюдами. Особую атмосферу создавали народные песни, исполняемые на домбре, мини-викторины на знание казахских обычаев.

В Театре кукол до конца месяца можно посмотреть шоу ростовых кукол «Наурыз-думан». Ежедневно тематические мероприятия проводят городские библиотеки: это час национальной истории, ток-шоу, игры, книжные выставки и многое другое.

25 марта в Государственной академической филармонии столицы состоится вручение Национальной премии «Нау­рыз сыйлығы». Проект посвящен народным умельцам, представляющим многообразие отечественной культуры.

Чтобы сделать Наурыз главным праздником для детей, в Министерстве культуры и спорта призывают в семьях, школах, детских садах и трудовых коллективах вводить традицию дарения подарков «Наурыз кәдесі», «Наурыз қоржын».

– Также Наурыз – праздник почитания старшего поколения. Одно из направлений празднования – популяризация традиции Наурыз-бата. Благословение старшего поколения можно получить, приглашая в семьи, трудовые коллективы представителей ассоциации ветеранов, аксакалов, проявляя к ним уважение и внимание, – отметил Нургиса Дауешов.

Потенциал праздника Нау­рыз нужно использовать и для масштабных экологических акций. С этой целью в социальных сетях запущен челлендж «По одному дереву от каждой семьи», стартует республиканская акция «Чистая природа» по массовой посадке деревьев и уборке в населенных пунк­тах и дворах.

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