Время позитивных перемен

Шынгырлауский район от областного центра отделяют более двухсот километров. То есть с сельхозпродукцией на городской рынок не наездишься. Тем не менее эффективно используя возможности госпрограмм, здесь успешно развивают предпринимательство, аграрное производство и переработку. Хорошими темпами ведется и социальное переустройство. Поэтапно решаются вопросы трудоустройства, газификации, водоснабжения, строительства. Поддержано начинание жителей сел Сегизсай и Амангельды, где новые дома возведены методом асара. Постепенно, но последовательно решается одна из главных проблем – дорожного сообщения с районным центром. Сейчас учас­ток автотрассы, который требует ремонта, составляет всего 17 км. Только по программе «Доступное жилье» в райцентре справили новоселье порядка сорока семей. Пополняется жилищный фонд и в сельских округах.

Строительство всегда было бе­­зо­ши­­­бочным барометром состояния экономики. Аким района Алдияр Халелов считает эту отрасль приоритетной еще и потому, что она сказывается на социальном самочувствии людей. Молодые кадры находят применение своим силам. И в первую очередь в малом и среднем бизнесе, производство продукции которого за прошлый год возросло более чем на 20%. Увеличивается объем получаемых льготных кредитов. Они использовались для открытия швейного и деревообрабатывающего цехов, пекарни, организации предприятий торговли и сферы услуг.

Крестьянские хозяйства, получая кредиты по программе «Сабыга», приобретают высокопородный скот. Ставится задача организации откормочных площадок, которые будут обеспечивать неукоснительное соблюдение всех санитарных норм, экологических требований и производство качественного мяса, востребованного не только на отечественном рынке. Что касается полеводства, то здесь предпочтение отдается возделыванию кормовых культур и озимых зерновых, которые дают более стабильные урожаи. Осваи­вается технология применения капельного орошения на овощных и на картофельных плантациях.

Именно Шынгырлауский район можно считать хорошим примером того, что село и безработица – понятия несовместимые. Создаются условия для того, чтобы успешно развивалось частное подворье. Так, в районном центре по программе «Ак булак» водопровод проведен во все дома. Но расходовать питьевую воду, как известно, следует экономно. Поэтому были организованы уличные комитеты, которые на сходах объясняли необходимость обеспечения технической водой, которая применяется для полива садов, огородов и водопоя скота. Ее уже получили жители тех улиц, которые первыми собрали необходимые средства. Такой же подход будет применяться и в сельских округах.

Преобразования в социальной сфере становятся все более зримыми. Строятся новые и ремонтируются действующие учреждения образования и здравоохранения, устанавливается освещение, проводятся благоустройство и озеленение. Масштабные экономические и социальные проекты намечено реализовать в наступившем году. Меняется и сознание селян, которые сегодня готовы не только обозначать актуальные проблемы, но и принимать активное участие в их решении.

Людмила КОРИНА, Западно-Казахстанская область